Avís urgent de Rodalies: Tallada una línia de Rodalies per un incendi forestal

per Mireia Puig

La jornada d'aquest dissabte ha estat marcada per la sorpresa i el desconcert per a centenars d'usuaris del transport públic que s'han trobat amb una situació completament inesperada. Una incidència que, en qüestió de minuts, ha alterat la rutina de la tarda i ha obligat a reorganitzar desplaçaments i plans

L'avís, de caràcter urgent, ha estat difós per Rodalies, generant preocupació entre qui depèn de la xarxa ferroviària per als seus trajectes habituals.

Un incendi forestal interromp la circulació ferroviària

Poc després de les dues de la tarda, saltava l'alarma: un incendi forestal de considerables dimensions es declarava en una zona de vegetació propera a la infraestructura ferroviària. Segons fonts oficials, el foc se situava a tot just dos-cents metres de l'AP-7, tot i que en cap moment l'autopista s'ha vist afectada directament. Tanmateix, la proximitat de les flames a les vies obligava a prendre mesures immediates i dràstiques.

| ACN, Xebeche

El Servei Català de Trànsit confirmava la gravetat de l'incident, que obligava a interrompre de seguida la circulació de trens en un dels trams més concorreguts de la línia R4 de Rodalies. El tall afectava concretament el trajecte entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia, una zona neuràlgica per al transport ferroviari a l'entorn del Baix Llobregat i l'Alt Penedès

La prioritat era, per damunt de tot, garantir la seguretat tant dels viatgers com dels equips d'emergències que acudien al lloc per lluitar contra el foc

Mesures d'emergència i dispositius de seguretat

La decisió de tallar la catenària —el sistema que proporciona energia elèctrica als trens— va ser immediata i coordinada amb els equips de bombers. Es tracta d'una mesura imprescindible per evitar riscos addicionals i permetre als efectius treballar sense el perill afegit del corrent elèctric actiu a la infraestructura

Poc després, i davant la magnitud de la situació, Rodalies habilitava un transport alternatiu per carretera per garantir, en la mesura del possible, la mobilitat dels viatgers afectats. Aquesta mesura especial es posava en marxa cap a les sis de la tarda, en coordinació amb les autoritats locals i autonòmiques

L'operatiu desplegat pels Bombers de la Generalitat era considerable: disset dotacions terrestres i tres mitjans aeris han treballat intensament per controlar l'evolució de l'incendi. El dispositiu ha centrat els seus esforços a la cua i el flanc esquerre del foc, on hi havia més risc de propagació

| ACN

Les condicions meteorològiques i la densitat de la vegetació complicaven la feina, però la resposta dels equips d'emergència ha estat ràpida i coordinada

Balanç de danys i situació actual

Malgrat l'espectacularitat de l'incendi i l'impacte que ha causat en la mobilitat ferroviària, el balanç provisional és positiu pel que fa a l'absència de danys personals. No s'ha registrat cap persona ferida i, segons les primeres informacions, el foc ha afectat una superfície d'unes quatre hectàrees de vegetació i alguna barraca situada a la zona propera a les vies

Les autoritats continuen treballant en l'avaluació dels danys materials i en la coordinació dels mitjans necessaris per restablir la normalitat tan aviat com sigui possible

L'episodi, a més, torna a posar de manifest la vulnerabilitat de les infraestructures de transport davant fenòmens naturals, especialment durant la temporada de risc d'incendis forestals. La col·laboració entre els diferents serveis d'emergències i els responsables de Rodalies ha permès evitar mals majors i mantenir la seguretat com a prioritat absoluta en tot moment