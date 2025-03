Un no parar: nou tall per atropellament en una línia de Rodalies

Una vegada més, els usuaris de la xarxa ferroviària de Rodalies s'han trobat amb una situació inesperada que ha alterat els seus desplaçaments habituals. Durant les últimes hores s'ha produït un incident greu que ha obligat a activar protocols d'emergència i a interrompre temporalment el servei.

L'atropellament obliga a activar el pla Ferrocat

L'incident ha tingut lloc aquest dimecres quan s'ha registrat un atropellament en un punt no autoritzat de pas a la línia R2 de Rodalies. En concret, el contratemps ha tingut lloc entre les estacions de Barcelona-Sant Andreu i Montcada i Reixac. Protecció Civil, juntament amb el gestor públic de la infraestructura ferroviària, Adif, han informat immediatament sobre el succés.

I han activat la fase de prealerta del pla d'emergències ferroviàries Ferrocat, que està dissenyat específicament per gestionar situacions com aquesta i minimitzar riscos per als usuaris catalans.

L'afectació ha estat especialment rellevant perquè no només s'ha interromput la línia principal R2. Sinó que la incidència ha tingut impacte també en la línia R2 Nord. Causant problemes addicionals als usuaris habituals d'aquestes connexions clau per al transport públic a la regió metropolitana de Barcelona.

| ACN

Caos momentani i mobilització de recursos

L'activació del pla Ferrocat implica una sèrie de protocols de seguretat, coordinació d'efectius d'emergències i comunicacions ràpides per informar els afectats. De seguida, tècnics d'emergències, personal de Protecció Civil i agents ferroviaris s'han desplaçat al lloc per assistir i resoldre la situació.

El tall ha provocat escenes de confusió i malestar entre tots els passatgers. Encara que aquesta vegada no ha estat en hora punta, quan moltes persones es dirigeixen a treballar o estudiar. En aquestes situacions, la rapidesa de la resposta és vital per evitar majors complicacions i oferir alternatives als usuaris afectats.

Restabliment del servei després d'hores d'interrupció

Després de diverses hores d'incertesa, al voltant de la matinada, Protecció Civil ha informat oficialment del restabliment progressiu del servei ferroviari. A través de la via 2 entre Barcelona-Sant Andreu i Montcada i Reixac, posant fi així a la fase de prealerta Ferrocat. Aquesta informació ha arribat acompanyada d'imatges oficials difoses a les xarxes socials, indicant als usuaris el final de l'alerta.

Aquesta no és la primera vegada que un incident d'aquest tipus afecta la circulació ferroviària a la zona, generant preocupació entre tots els usuaris habituals de la xarxa de Rodalies. Situacions com aquestes posen de manifest la necessitat de reforçar les mesures de seguretat en punts conflictius de pas no autoritzats. Així com la importància de mantenir una comunicació clara i efectiva amb els usuaris per mitigar els efectes negatius que aquests successos generen.