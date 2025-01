Diversos ferits per la intoxicació per mal funcionament d'una caldera

La nit transcorria amb aparent normalitat a l'avinguda de Catalunya de Badalona quan, de manera inesperada, es va desencadenar un incident que va activar els serveis d'emergència. Els Bombers de la Generalitat van acudir al lloc després de rebre un avís urgent, sense que, en un primer moment, es coneguessin tots els detalls sobre la naturalesa del succés. El que sí va transcendir de seguida és que hi havia persones implicades que presentaven símptomes d'intoxicació, per la qual cosa la presència del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també va resultar imprescindible.

Poc després, les autoritats van confirmar que es tractava d'un possible cas d'intoxicació per monòxid de carboni (CO). Segons la informació facilitada pels Bombers, quatre membres d'una família haurien estat els principals afectats durant la nit, presentant diversos símptomes que apuntaven a un enverinament amb aquest gas incolor i inodor, però altament tòxic.

La família va requerir atenció mèdica urgent i va ser evacuada amb promptitud, afortunadament sense que es produís cap succés irreversible.

On va començar tot?

El focus de la intoxicació, d'acord amb les primeres investigacions, es trobava en una caldera que funcionava malament. Aquest electrodomèstic, encarregat del subministrament d'aigua calenta i calefacció en molts habitatges, pot convertir-se en una font perillosa de monòxid de carboni si no es revisa de manera adequada o si presenta un fall de combustió. L'habitatge afectat s'ubica en un dels pisos d'un edifici de l'esmentada avinguda, cosa que va disparar l'alerta en imaginar els potencials riscos per a la resta de veïns si el gas s'hagués propagat per conductes compartits.

Els Bombers de la Generalitat van procedir a realitzar les medicions pertinents per comprovar la concentració de monòxid de carboni a l'interior de l'immoble. Tal com van relatar, els valors positius van confirmar la necessitat de ventilar el recinte abans que qualsevol persona tornés a accedir al pis. Durant el transcurs de l'operació, es va mantenir informada la companyia de gas, que més tard es va personar per dur a terme una inspecció i verificar els elements de la instal·lació que podrien haver originat el problema.

Perills del monòxid de carboni

Un dels aspectes més perillosos del monòxid de carboni és la seva falta d'olor i color, cosa que impedeix a les víctimes adonar-se a temps de la seva presència. L'inhala continuada d'aquest gas limita la capacitat de la sang per transportar oxigen, generant símptomes com mal de cap, marejos, nàusees o fatiga. En casos greus, pot portar a la pèrdua de consciència i, fins i tot, a la mort. Per això, la ràpida intervenció dels Bombers i del SEM va resultar fonamental per prevenir conseqüències més greus.

Un cop confirmat l'origen de l'incident, l'operatiu d'emergència es va dedicar a revisar possibles fuites de gas i ventilar l'habitatge. En estar implicada una caldera, els tècnics incideixen en la importància d'un manteniment periòdic d'aquest tipus d'equips. Des de revisar les sortides de fums fins a certificar el correcte estat dels conductes i cremadors, cada detall importa per evitar que un fall es converteixi en una amenaça silenciosa.

Després d'estabilitzar i traslladar les persones afectades, el SEM va realitzar les avaluacions mèdiques oportunes per calibrar el seu estat de salut. Encara que no s'han ofert detalls específics sobre la gravetat de la intoxicació, les primeres notícies apunten que van ser atesos a temps i sense seqüeles de gran abast. Malgrat això, l'experiència serveix per recordar la vulnerabilitat dels habitatges davant d'aparells que, de no ser supervisats i mantinguts amb freqüència, poden suposar un seriós risc.