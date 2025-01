Caos en dues carreteres per un accident en una entrada a Barcelona

El matí es presentava complicat als voltants del Nus de la Trinitat, un dels nodes viaris més transitats de l'àrea metropolitana de la capital catalana. Era primera hora, moment en què centenars de conductors es dirigien a la ciutat per iniciar la seva jornada laboral o realitzar diverses gestions. No obstant això, un accident a la principal entrada cap a Barcelona va alterar completament aquesta rutina, provocant un efecte en cadena que es va estendre a altres vies amb gran afluència de trànsit.

En un primer moment, la informació arribava amb comptagotes: un sinistre havia obligat a tallar un dels carrils d'accés, cosa que generava les primeres retencions a la C-58. Els panells informatius i les xarxes socials oficials van començar a advertir de cues creixents, sense que es pogués precisar l'abast de la incidència ni la seva causa exacta.

Minuts després, les imatges captades per les càmeres de Trànsit mostraven ambulàncies, patrulles de policia i vehicles d'assistència sobre l'asfalt, confirmant la gravetat de la situació i la impossibilitat de mantenir oberta la totalitat dels carrils.

A mesura que transcorrien els minuts, es va saber que les cues a la C-58, sentit Barcelona, superaven ja els quatre quilòmetres. En paral·lel, la C-33, una altra carretera clau per a aquells que provenen del nord, es va veure també afectada amb retencions d'entre dos i tres quilòmetres. La raó: molts conductors van optar per desviaments alternatius per eludir la via principal, col·lapsant així altres artèries i aguditzant la congestió. Aquesta circumstància va generar un clima d'incertesa entre aquells que encara no havien iniciat la marxa, ja que resultava complicat trobar un itinerari lliure d'embussos.

La principal prioritat dels serveis d'emergència va ser atendre els possibles ferits. Segons es desprèn de la informació subministrada pels efectius desplaçats, es van activar diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com dotacions dels Mossos d'Esquadra que es van encarregar de regular la circulació. També van acudir grues i operaris de manteniment per retirar els vehicles sinistrats i netejar la calçada si s'havia vessat algun fluid. Fins al moment, no han transcendit dades oficials sobre el nombre de persones afectades o la gravetat de les seves lesions.

Per atenuar els danys col·laterals, Trànsit va recomanar als conductors seguir les indicacions dels panells lluminosos i, sobretot, romandre atents als butlletins informatius i a les xarxes socials oficials. Molts usuaris, en assabentar-se de la magnitud de les retencions, van optar per retardar la seva sortida o buscar vies secundàries en un intent d'eludir la zona conflictiva, encara que això no sempre va ser suficient per esquivar la saturació al voltant de la metròpoli.

Els especialistes en mobilitat subratllen que el Nus de la Trinitat, encreuament de diverses autopistes i vies ràpides, resulta especialment sensible a qualsevol contratemps ocorregut en hora punta. Un simple tall de carril pot ocasionar un increment exponencial dels temps de pas, com es va comprovar en aquest incident. Amb l'objectiu d'agilitzar al màxim la recuperació de la normalitat, els Mossos van organitzar desviaments puntuals i van habilitar carrils en la mesura del possible, sempre sense comprometre la seguretat dels usuaris i dels propis equips de rescat.