Brutal accident d'avió als Estats Units: Es busquen supervivents

La nit a la capital nord-americana semblava transcórrer amb normalitat fins que, passades les nou, hora local, es va produir un succés que va sacsejar els voltants de Washington D. C. i va deixar en suspens tot el país. Els primers rumors parlaven d'un avió comercial que, durant una de les seves últimes maniobres, havia patit un contratemps en ple vol. Amb el pas dels minuts, la confusió inicial va donar pas a la confirmació d'un greu accident aeri que va commocionar testimonis, cossos de seguretat i autoritats federals. Encara en plena matinada, es van activar operatius d'emergència amb l'esperança de trobar supervivents.

Posteriorment, les autoritats van confirmar que l'aparell involucrat era un avió de la filial PSA, pertanyent al grup American Airlines. L'aeronau, amb capacitat per a desenes de passatgers, anava a efectuar la maniobra d'aterratge a l'aeroport Ronald Reagan de Washington, situat a escassa distància del centre de la capital. No obstant això, al voltant de les tres de la matinada, hora de Catalunya —nou de la nit als Estats Units—, es va produir la tragèdia: l'avió va col·lidir en ple vol amb un helicòpter militar Black Hawk de l'exèrcit nord-americà, que estava efectuant un trajecte a la mateixa zona.

67 passatgers sumant els dos avions

El xoc aeri, les causes del qual es desconeixen per ara, es va saldar amb l'avió precipitant-se cap al riu Potomac. A bord viatjaven 60 passatgers i quatre membres de la tripulació, segons dades facilitades per portaveus de l'aerolínia. A l'helicòpter militar viatjaven tres membres de l'exèrcit. Les primeres tasques de rescat es van centrar a localitzar l'aparell sinistrat, ja que l'aeronau havia caigut al llit del riu, generant una estela d'incertesa sobre el nombre real de víctimes i la magnitud dels danys.

Per ara, les autoritats no han donat xifres oficials de morts ni ferits. El president dels Estats Units, Donald Trump, es va pronunciar escaridament davant la premsa, qualificant el que va succeir com un “terrible accident”, sense oferir més detalls sobre l'abast de la catàstrofe.

Mentrestant, els cossos de seguretat i els serveis d'emergència, recolzats per guardacostes i personal especialitzat en rescats fluvials, s'han desplegat al llarg de la riba del riu Potomac. La prioritat: trobar possibles supervivents que haguessin aconseguit escapar de l'avió abans que s'enfonsés o que poguessin aferrar-se a les parts de fuselatge que no es van submergir.

La companyia propietària de l'avió, PSA Airlines —subdivisió del grup American Airlines—, ha confirmat que en el moment de l'accident no es va comunicar cap emergència prèvia. Es tractava de l'última ruta del dia per a la tripulació i, a falta de dades concretes, no es coneix si les condicions meteorològiques van poder influir en el xoc. Per la seva banda, el comandament militar nord-americà ha informat escaridament de la implicació de l'helicòpter Black Hawk, un dels aparells d'ús freqüent per a transport i operacions logístiques en el territori nacional.

Tasques de cerca sense descans

En les pròximes hores, s'espera que els equips de rescat intensifiquin la cerca de supervivents a la zona on es va enfonsar l'avió. Bussejadors i embarcacions lleugeres estan pentinant l'àrea de la col·lisió, mentre agents de seguretat tanquen els accessos a la riba per facilitar la tasca dels operatius. A l'espera d'un balanç oficial, la incertesa regna sobre el destí dels passatgers i tripulants de l'avió comercial, així com dels militars que viatjaven a l'helicòpter. Serà la investigació posterior la que aporti llum sobre aquest tràgic episodi en la història de l'aviació nord-americana.