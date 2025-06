Caos a la C-32 per culpa d’un accident

per Joan Grimal

Tarda complicada per als conductors que circulaven aquest dimecres per la C-32 en direcció Girona, a l'altura d'Argentona, on un accident ha obligat a tallar dos carrils de circulació. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través del seu compte oficial a X (@transit), el sinistre ha generat retencions d'entre 1 i 2 km.

L'accident s'ha produït poc abans de les 18.30 h al quilòmetre 99,5, a prop del túnel d’Argentona, just abans del desviament cap a Mataró Oest i l'Hospital de Mataró, com mostra la imatge compartida pel sistema de videovigilància viària. L'escena del sinistre ha obligat a desplegar un ampli dispositiu d'emergències, que inclou una ambulància del SEM, diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com vehicles dels Mossos d'Esquadra i del Servei de Manteniment de Carreteres.

Important desplegament d'emergències

A la imatge facilitada per Trànsit, es pot observar com dos carrils centrals de la via han estat tancats amb cons taronges per facilitar la feina dels equips de rescat. Al lloc de l'incident es troben almenys una unitat de bombers amb equipament d'intervenció ràpida, una ambulància en posició estratègica, i un vehicle dels Mossos amb llums d'emergència activades.

Aquest tall parcial de la via ha obligat els vehicles a desplaçar-se per la vorera i el carril dret, generant un coll d'ampolla en un dels trams més crítics de la C-32 en hora punta. Segons testimonis que es trobaven a la zona, el trànsit s'ha alentit notablement des de la sortida de Mataró i ha afectat tant turismes com motocicletes.

Causes de l'accident encara per confirmar

De moment, no s'han difós detalls oficials sobre la naturalesa de l'accident, ni si hi ha persones ferides. Tanmateix, fonts properes als serveis d'emergència han confirmat que es tracta d'una col·lisió múltiple, possiblement amb almenys un vehicle que ha requerit atenció mèdica immediata.

Els tècnics del Servei Català de Trànsit estan treballant en la recollida de dades i l'elaboració de l'atestat corresponent, mentre que els operaris de manteniment han començat a preparar la zona per a la seva reobertura.

Des de Trànsit, es recomana als conductors evitar aquest tram de la C-32 en sentit Girona mentre durin les tasques de retirada de vehicles i neteja de la calçada. Es suggereix utilitzar la carretera N-II com a via alternativa per desplaçar-se per la costa, especialment en trajectes curts dins del Maresme.

També es demana molta prudència a qui hagi de circular per la zona, ja que la visibilitat pot veure's reduïda per la presència de vehicles d'emergència i operaris a la via.

Incidents que evidencien una saturació estructural

Aquest nou accident posa de manifest, un cop més, l'alta densitat de trànsit a la C-32, una autopista que suporta diàriament milers de desplaçaments entre Barcelona i Girona, especialment a les hores punta de tarda. La combinació de trànsit dens i accessos mal senyalitzats genera un escenari propens a aquest tipus d'incidents.

La Generalitat ha anat anunciant millores en la infraestructura i la vigilància del trànsit en aquesta via, però els usuaris reclamen una inversió més contundent i sostinguda per evitar que qualsevol incident acabi provocant col·lapses quilomètrics, com ha tornat a passar avui a Argentona.

A l'espera de més detalls sobre els ferits o danys materials, el missatge és clar: precaució extrema a la carretera, sobretot en dies de calor, obres i alta ocupació com aquest dimecres.