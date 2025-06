Accident brutal d’un camió genera una fuita de gasoil

Un aparatós accident ha generat moments de tensió aquest dimecres al matí a la carretera C-66, al seu pas per Celrà (Girona). Segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat, un camió ha bolcat a la via, provocant una important fuita de gasoil, tot i que afortunadament no hi ha hagut ferits.

L'avís de l'accident ha arribat al telèfon d'emergències 112 a les 11:15 h, i en pocs minuts s'ha activat un ampli dispositiu de resposta. Cinc dotacions dels Bombers s'han desplaçat al lloc per controlar la situació, treballar en el vehicle accidentat i evitar qualsevol risc derivat del vessament de combustible.

Un bolc espectacular en plena via

El camió sinistrat transportava càrrega general i circulava per la C-66 en direcció Banyoles quan, per causes que encara s'investiguen, ha perdut el control i ha acabat bolcat de costat, ocupant part de la calçada. Segons els primers indicis, una mala maniobra o un desequilibri de la càrrega podria haver estat el desencadenant del sinistre.

| @bomberscat, XCatalunya

L'escena, captada per diversos conductors, mostrava el vehicle pesant recolzat sobre un dels seus laterals, amb signes visibles d'impacte i una taca de gasoil que s'estenia des del dipòsit del camió fins a diversos metres més enllà del punt de l'accident.

Risc químic: fuita controlada pels Bombers

L'actuació ràpida i coordinada dels Bombers ha estat fonamental per evitar mals majors. En aquest tipus d'accidents, la fuita de gasoil representa un risc important no només per al medi ambient, sinó també per la possibilitat d'incendi o explosió.

| @bomberscat, XCatalunya

Els equips d'emergència han treballat intensament durant més d'una hora per contenir la fuita, evitar que el combustible arribés a zones sensibles de l'entorn, i netejar part del vessament per restablir la seguretat a la via.

El camió, tot i que visiblement danyat, no ha causat danys col·laterals a altres vehicles ni a les infraestructures de la carretera. El conductor n'ha sortit il·lès i no ha requerit atenció mèdica, tot i que s'ha activat el protocol habitual de revisió sanitària preventiva.

Afectacions al trànsit en plena matinada

L'accident ha obligat a restringir parcialment el trànsit a la C-66 durant bona part del matí. S'han format retencions de fins a 2 quilòmetres, especialment als accessos des de Girona cap al nord. Trànsit ha recomanat l'ús de rutes per carreteres secundàries mentre duraven els treballs dels serveis d'emergència.

El Servei Català de Trànsit ha advertit també del risc de paviment lliscant a causa de les restes de gasoil, per la qual cosa ha demanat extremar la precaució als vehicles que circulaven posteriorment pel tram afectat.

Una via especialment conflictiva

La C-66 és una de les carreteres més transitades entre Girona i la Garrotxa, amb un notable pas de vehicles pesants que es dirigeixen cap a Banyoles, Olot o el Pla de l’Estany. Veïns i alcaldes de la zona fa temps que reclamen més mesures de seguretat, control de velocitat i manteniment.

L'accident d'aquest dimecres, tot i que sense ferits, ha tornat a posar sobre la taula els riscos associats al transport pesant en carreteres secundàries amb alta densitat de trànsit. Mentrestant, la carretera ja ha estat reoberta completament al trànsit, tot i que els treballs de neteja continuen per assegurar que no quedin restes de combustible.