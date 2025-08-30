Diversos cotxes afectats en ple carrer per un incendi

La calma d'una plàcida tarda de dissabte es veié completament interrompuda per un succés inesperat. Una densa columna de fum negre començà a enlairar-se cap al cel, alertant els veïns d'un tranquil barri residencial. La forta olor de plàstic cremat i el crepitar de les flames trencaren el silenci habitual de la jornada.
El so de les sirenes d'emergència confirmà ràpidament que alguna cosa greu estava passant, generant una lògica inquietud entre els residents de la zona. L'actuació dels professionals fou immediata, desplegant-se al lloc per controlar una situació que amenaçava d'estendre's. Es visqueren moments de tensió mentre els equips d'extinció treballaven per sufocar el virulent foc.
Una tarda de dissabte interrompuda per les flames
Els fets es desenvoluparen a la localitat gironina de Torroella de Fluvià, un municipi conegut per la seva tranquil·litat. Concretament, l'epicentre de l'incident es localitzà al carrer de Besalú, una via residencial on diversos vehicles es trobaven estacionats.
Segons fonts oficials dels Bombers de la Generalitat, l'avís d'emergència es rebé a les 14:41 hores d'aquest dissabte 30 d'agost. Immediatament, s'activà el protocol d'actuació i es desplaçà una dotació al lloc indicat per fer front a la situació. En arribar, els bombers es trobaren amb un escenari complicat, amb un foc completament desenvolupat que afectava diversos turismes.
La ràpida propagació de les flames entre els cotxes generà una gran càrrega de foc i una enorme quantitat de fum. Els professionals hagueren d'actuar amb celeritat per evitar que l'incendi arribés a més vehicles o, pitjor encara, als habitatges propers.
L'escena, captada en imatges difoses pels mateixos serveis d'emergència, mostrava la virulència amb què el foc consumí els automòbils, deixant rere seu una estampa desoladora de metall torçat i cendres. Els veïns observaven amb preocupació des d'una distància prudent les tasques d'extinció.
El balanç de l'incendi i la ràpida actuació
El resultat de l'incendi fou la destrucció gairebé total de dos vehicles que es trobaven aparcats l'un al costat de l'altre. Les flames els devoraren completament, reduint-los a simples esquelets carbonitzats irreconeixibles.
Un tercer turisme, estacionat a les proximitats, també patí danys considerables encara que de manera parcial, principalment per la intensa radiació de calor que emanava del focus principal de l'incendi. A més dels danys als automòbils, el dens fum generat per la combustió afectà un habitatge adjacent. Es tractava d'un immoble de planta baixa més un pis, la façana i algunes estances interiors del qual es veieren afectades pel sutge.
L'actuació dels bombers fou clau per contenir l'emergència i evitar que les conseqüències fossin molt pitjors. Utilitzant escuma i aigua a pressió, els efectius aconseguiren controlar i finalment extingir les flames en poc temps. La seva feina se centrà no només a apagar el foc, sinó també a refredar la zona per prevenir possibles reactivacions del mateix.
La professionalitat demostrada fou clau per garantir la seguretat de l'àrea i limitar els danys materials als ja esmentats, sense que afortunadament s'hagués de lamentar cap tipus de dany personal.
Investigació oberta per esclarir les causes
Un cop l'incendi fou completament sufocat i la zona assegurada pels equips d'emergència, s'inicià la fase posterior. Ara, la investigació se centra a determinar l'origen exacte que provocà l'inici de les flames en plena via pública.
Els cossos de seguretat competents, previsiblement els Mossos d'Esquadra, seran els encarregats de dur a terme les perquisicions pertinents. Els agents hauran d'analitzar les restes dels vehicles calcinats per trobar proves que ajudin a esclarir el que ha passat. No es descarta cap hipòtesi per ara, considerant-se des d'una possible avaria mecànica en un dels cotxes fins a un curtcircuit o, fins i tot, altres causes que hauran de ser investigades a fons.