Varios coches afectados en plena calle por un incendio

La calma de una apacible tarde de sábado se vio completamente interrumpida por un suceso inesperado. Una densa columna de humo negro comenzó a elevarse hacia el cielo, alertando a los vecinos de un tranquilo barrio residencial. El penetrante olor a plástico quemado y el crepitar de las llamas rompieron el silencio habitual de la jornada.

El sonido de las sirenas de emergencia confirmó rápidamente que algo grave estaba ocurriendo, generando una lógica inquietud entre los residentes de la zona. La intervención de los profesionales fue inmediata, desplegándose en el lugar para controlar una situación que amenazaba con extenderse. Momentos de tensión se vivieron mientras los equipos de extinción trabajaban para sofocar el virulento fuego.

Una tarde de sábado interrumpida por las llamas

Los hechos se desarrollaron en la localidad gerundense de Torroella de Fluvià, un municipio conocido por su tranquilidad. Concretamente, el epicentro del incidente se localizó en la calle de Besalú, una vía residencial donde varios vehículos se encontraban estacionados.

| Canva

Según fuentes oficiales de los Bombers de la Generalitat, el aviso de emergencia se recibió a las 14:41 horas de este sábado 30 de agosto. Inmediatamente, se activó el protocolo de actuación y se desplazó una dotación al lugar indicado para hacer frente a la situación. Al llegar, los bomberos se encontraron con un escenario complicado, con un fuego completamente desarrollado que afectaba a varios turismos.

La rápida propagación de las llamas entre los coches generó una gran carga de fuego y una enorme cantidad de humo. Los profesionales tuvieron que actuar con celeridad para evitar que el incendio alcanzara a más vehículos o, peor aún, a las viviendas cercanas.

La escena, captada en imágenes difundidas por los propios servicios de emergencia, mostraba la virulencia con la que el fuego consumió los automóviles, dejando tras de sí una estampa desoladora de metal retorcido y cenizas. Los vecinos observaban con preocupación desde una distancia prudencial las labores de extinción.

El balance del incendio y la rápida actuación

El resultado del incendio fue la destrucción casi total de dos vehículos que se encontraban aparcados uno junto al otro. Las llamas los devoraron por completo, reduciéndolos a simples esqueletos carbonizados irreconocibles.

Un tercer turismo, estacionado en las proximidades, también sufrió daños considerables aunque de forma parcial, principalmente por la intensa radiación de calor que emanaba del foco principal del incendio. Además de los daños en los automóviles, el denso humo generado por la combustión afectó a una vivienda colindante. Se trataba de un inmueble de planta baja más un piso, cuya fachada y algunas estancias interiores se vieron afectadas por el hollín.

La intervención de los bomberos fue crucial para contener la emergencia y evitar que las consecuencias fueran mucho peores. Utilizando espuma y agua a presión, los efectivos lograron controlar y finalmente extinguir las llamas en poco tiempo. Su trabajo se centró no solo en apagar el fuego, sino también en enfriar la zona para prevenir posibles reactivaciones del mismo.

| Govern

La profesionalidad demostrada fue clave para garantizar la seguridad del área y limitar los daños materiales a los ya mencionados, sin que afortunadamente hubiera que lamentar ningún tipo de daño personal.

Investigación abierta para esclarecer las causas

Una vez que el incendio fue completamente sofocado y la zona asegurada por los equipos de emergencia, se inició la fase posterior. Ahora, la investigación se centra en determinar el origen exacto que provocó el inicio de las llamas en plena calle.

Los cuerpos de seguridad competentes, previsiblemente los Mossos d'Esquadra, serán los encargados de llevar a cabo las pesquisas pertinentes. Los agentes deberán analizar los restos de los vehículos calcinados para encontrar pruebas que ayuden a esclarecer lo sucedido. No se descarta ninguna hipótesis por el momento, barajándose desde un posible fallo mecánico en uno de los coches hasta un cortocircuito o, incluso, otras causas que deberán ser investigadas a fondo.