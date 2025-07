Brutal incendi forestal a prop de la platja: Confinats un càmping i un hotel

per Iker Silvosa

Quan la nit cau i la tranquil·litat sembla assegurada en una de les zones turístiques més concorregudes de l'estiu, una espurna pot alterar la calma i convertir un destí de vacances en l'escenari d'un succés inesperat. Aquesta matinada, desenes de turistes i treballadors han viscut moments de màxima tensió després d'un incident que ha posat a prova la capacitat de reacció dels equips d'emergències.

L'episodi ha començat en plena matinada, quan el telèfon d'emergències 112 ha començat a rebre trucades alertant d'un foc forestal que avançava perillosament a la Cala Montgó. Segons la informació facilitada per Bombers de la Generalitat, l'avís oficial s'ha registrat a les 03:47 de la matinada, moment en què les primeres dotacions han iniciat la mobilització cap a la zona afectada. El foc, originat en aquest paratge de la Costa Brava conegut pel seu valor natural i paisatgístic, ha sorprès tothom per la rapidesa amb què s'ha propagat entre la vegetació, en una nit marcada per la humitat i la calor acumulada durant el dia.

Les imatges difoses pels equips d'emergència i les xarxes socials mostren la magnitud de les flames i la feina intensa dels bombers en plena foscor, envoltats de matolls i pins calcinats. El vent i les condicions del terreny han obligat a extremar les precaucions, ja que qualsevol canvi en la direcció de les ràfegues podia comprometre la seguretat de les persones allotjades a les immediacions.

| ACN

Mesures dràstiques: confinament preventiu de turistes

La ràpida evolució de l'incendi ha obligat a prendre mesures preventives per protegir tant els visitants com els treballadors de la zona. Segons han confirmat els Bombers, s'ha decretat el confinament immediat d'un càmping i un hotel situats a pocs metres del focus principal. L'ordre ha generat nerviosisme entre els allotjats, que han seguit les indicacions de les autoritats a l'espera que la situació es normalitzés.

En total, fins a 19 dotacions terrestres dels Bombers han participat en les tasques de control, emprant vehicles especials i equips de protecció per combatre les flames i evitar el seu avanç cap a àrees habitades. La feina coordinada i l'experiència acumulada en aquest tipus de situacions han estat clau per evitar conseqüències majors, especialment en plena temporada alta, quan l'ocupació turística és màxima.

L'avanç del foc: episodis d'antorxeig i control a la matinada

Una de les particularitats d'aquest incendi ha estat l'aparició d'episodis d'antorxeig, un fenomen en què el foc ascendeix de manera sobtada i vertical, generant flames de gran alçada que poden saltar obstacles i augmentar el risc per a persones i edificacions properes. Aquest comportament ha dificultat les tasques d'extinció, obligant a redoblar esforços als punts més crítics.

Malgrat la complexitat del terreny i la intensitat del foc, els equips d'emergència han aconseguit controlar la situació poc abans de les set del matí, segons el comunicat oficial difós per Bombers de la Generalitat a través de xarxes socials. Afortunadament, no s'han registrat ferits ni danys estructurals greus, tot i que sí una notable superfície de vegetació forestal calcinada i lògic ensurt entre turistes i veïns.