Diumenge de caos a Rodalies per una incidència tècnica

Una jornada que prometia la tranquil·litat pròpia d'un diumenge s'ha transformat en una odissea d'incertesa i confusió per a milers de viatgers.
Des de les primeres hores del dia, una fallada sistèmica ha emmudit els canals de comunicació d'un dels principals serveis de transport públic, deixant els usuaris a mercè de la desinformació i el desconcert en un inici de jornada dominical completament anòmal. Els panells informatius, habitualment un far per als passatgers, romanen apagats, i la megafonia, la veu que guia i alerta, s'ha submergit en un profund silenci.
L'epicentre d'aquesta caòtica situació es troba a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Segons ha confirmat Renfe, una "incidència tècnica" de gran abast, declarada just a l'inici del servei, al voltant de les sis del matí d'aquest diumenge 10 d'agost, ha deixat fora de servei els sistemes de megafonia i informació en un gran nombre d'estacions.
La fallada afecta principalment el cor de la xarxa, les estacions del nucli de Barcelona, un punt neuràlgic per on transiten diàriament centenars de milers de persones.
Un despertar silenciós a les estacions de Barcelona
La imatge a les principals estacions de la capital catalana, com Sants, Plaça de Catalunya o Passeig de Gràcia, és desoladora. Els viatgers arriben a les andanes esperant trobar la informació habitual sobre horaris, vies i destinacions, però en el seu lloc es troben amb pantalles en negre i un silenci sepulcral. L'absència d'anuncis per megafonia agreuja la situació, generant grups de passatgers desorientats que intenten ajudar-se mútuament o busquen desesperadament algun empleat de la companyia per obtenir informació.
Davant el col·lapse informatiu, Renfe ha emès un comunicat recomanant una solució tant rudimentària com necessària: que els mateixos usuaris s'assegurin del destí dels trens consultant els rètols lluminosos situats a la part frontal i als laterals dels combois. Tot i que és una mesura pal·liativa, resulta insuficient per gestionar el flux de passatgers, especialment a estacions amb múltiples línies i destinacions, on la possibilitat d'equivocar-se de tren augmenta exponencialment sense la guia dels sistemes centrals.
La companyia ha assegurat que els seus tècnics s'han desplegat des de primera hora per intentar solucionar el problema, però la complexitat de l'avaria és tal que, avançada la tarda, encara no existeix una previsió clara per al restabliment del servei.
La resposta de Renfe i la incertesa dels viatgers
La manca d'un horitzó temporal per a la solució de la incidència és, precisament, un dels factors que més alimenta el nerviosisme i el malestar entre els afectats. "Arribes a l'estació i no saps a quina via anar, si el teu tren ha passat o si està cancel·lat. És un caos absolut", comentava una usuària a l'estació de Sants. L'escena es repeteix arreu de la xarxa afectada, convertint un simple desplaçament en una prova de paciència.
Aquest episodi se suma, a més, a l'extens historial de greuges que acumula el servei de Rodalies, una infraestructura vital per a la mobilitat a Catalunya però crònicament afectada per la manca d'inversió i les avaries recurrents. Cada nova incidència, per tècnica que sigui, reobre el debat sobre la gestió del servei i la urgència de modernitzar una xarxa que, per a molts, opera al límit de la seva capacitat.