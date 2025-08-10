Domingo de caos en Rodalies por una incidencia técnica

Una jornada que prometía la tranquilidad propia de un domingo se ha transformado en una odisea de incertidumbre y confusión para miles de viajeros.

Desde las primeras horas del día, un fallo sistémico ha enmudecido los canales de comunicación de uno de los principales servicios de transporte público, dejando a los usuarios a merced de la desinformación y el desconcierto en un arranque de jornada dominical completamente anómalo. Los paneles informativos, habitualmente un faro para los pasajeros, permanecen apagados, y la megafonía, la voz que guía y alerta, se ha sumido en un profundo silencio.

El epicentro de esta caótica situación se encuentra en la red de Rodalies de Catalunya. Según ha confirmado Renfe, una "incidencia técnica" de gran alcance, declarada justo al inicio del servicio, alrededor de las seis de la mañana de este domingo 10 de agosto, ha dejado fuera de servicio los sistemas de megafonía e información en un gran número de estaciones.

| ACN

El fallo afecta de manera principal al corazón de la red, las estaciones del núcleo de Barcelona, un punto neurálgico por el que transitan a diario cientos de miles de personas.

Un despertar silencioso en las estaciones de Barcelona

La imagen en las principales estaciones de la capital catalana, como Sants, Plaça de Catalunya o Passeig de Gràcia, es desoladora. Los viajeros llegan a los andenes esperando encontrar la información habitual sobre horarios, vías y destinos, pero en su lugar se topan con pantallas en negro y un silencio sepulcral. La ausencia de anuncios por megafonía agrava la situación, generando corrillos de pasajeros desorientados que intentan ayudarse mutuamente o buscan desesperadamente a algún empleado de la compañía para obtener información.

Ante el colapso informativo, Renfe ha emitido un comunicado recomendando una solución tan rudimentaria como necesaria: que los propios usuarios se aseguren del destino de los trenes consultando los letreros luminosos situados en la parte frontal y en los laterales de los convoyes. Si bien es una medida paliativa, resulta insuficiente para gestionar el flujo de pasajeros, especialmente en estaciones con múltiples líneas y destinos, donde la posibilidad de equivocarse de tren aumenta exponencialmente sin la guía de los sistemas centrales.

La compañía ha asegurado que sus técnicos se han desplegado desde primera hora para intentar solventar el problema, pero la complejidad de la avería es tal que, avanzada la mañana, todavía no existe una previsión clara para el restablecimiento del servicio.

| ACN

La respuesta de Renfe y la incertidumbre de los viajeros

La falta de un horizonte temporal para la solución de la incidencia es, precisamente, uno de los factores que más alimenta el nerviosismo y el malestar entre los afectados. "Llegas a la estación y no sabes a qué vía ir, si tu tren ha pasado o si está cancelado. Es un caos absoluto", comentaba una usuaria en la estación de Sants. La escena se repite a lo largo y ancho de la red afectada, convirtiendo un simple desplazamiento en una prueba de paciencia.

Este episodio se suma, además, al extenso historial de agravios que acumula el servicio de Rodalies, una infraestructura vital para la movilidad en Catalunya pero crónicamente afectada por la falta de inversión y las averías recurrentes. Cada nueva incidencia, por técnica que sea, reaviva el debate sobre la gestión del servicio y la urgencia de modernizar una red que, para muchos, opera al límite de su capacidad.