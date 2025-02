Dies caòtics a L'Hospitalet: Segon incendi amb ferits en menys d'una setmana

per Iker Silvosa

L'activitat dels bombers i els serveis d'emergències no cessa aquests dies a la comarca del Barcelonès. Nombrosos avisos han obligat a mobilitzar dotacions i coordinar evacuacions, generant preocupació entre els veïns. En les últimes hores, L'Hospitalet de Llobregat s'ha vist commocionada per un incendi que ha obligat a evacuar tot un edifici, afectant també immobles contigus.

L'incident es va iniciar al matí d'aquest dimarts, concretament a les 06:43 h, segons la informació oficial que s'ha difós. En un bloc residencial de planta baixa i quatre altures (PB+4), es va declarar un foc que va acabar arrasant un pis completament. Davant la trucada d'emergències, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc.

En arribar, els equips d'extinció es van trobar amb flames esteses en una de les plantes superiors. La primera mesura va consistir a desallotjar els residents de l'edifici afectat i confinar els dels immobles veïns. Amb això es buscava reduir l'exposició al fum i evitar riscos majors durant les tasques d'extinció.

Un cop extingides les flames, va arribar el moment de la ventilació i la revisió general de l'estructura. Encara que l'avaluació definitiva la realitzaran professionals de la construcció o de la propietat, l'objectiu immediat era assegurar que no hi hagués brases ocultes. Juntament amb els tècnics, es van analitzar les instal·lacions elèctriques i de gas per evitar qualsevol reactivació.

El balanç de danys es va saldar amb dues persones ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Encara que no s'han facilitat detalls sobre la gravetat de les seves lesions, s'entén que van requerir assistència per inhalació de fum o per lesions de menor entitat. El nerviosisme entre els qui van presenciar l'escena va ser notable, si bé la ràpida intervenció va evitar desgràcies majors.

Aquest incendi, que ja és el segon amb resultat de ferits en l'última setmana a L'Hospitalet, s'afegeix a altres episodis recents que han exigit la intervenció dels bombers i que també van deixar ferits. Al matí del passat dimecres, un matalàs incendiat va provocar un altre incident d'aquesta mena. Els investigadors tractaran de determinar la causa exacta que va originar les flames. Entre les hipòtesis possibles figuren fallades elèctriques, incidents amb aparells de calefacció o descuits amb elements inflamables.

Un altre incendi a Esplugues

Mentre la zona dels fets recupera la calma, cal esmentar que també s'ha conegut un altre incendi a la localitat d'Esplugues de Llobregat. En aquest cas, l'avís es va produir el dia anterior, al voltant de les 21:18 h, quan el foc va afectar la cuina d'un pis. Segons els Bombers, el focus ja estava pràcticament extingit a la seva arribada.

En el sinistre d'Esplugues, tan sols una persona va precisar assistència per part del SEM. Els efectius d'extinció es van centrar a ventilar l'habitatge i restablir l'electricitat, confirmant que no existien punts calents amb risc de reactivar les flames. Després d'aquesta intervenció, la situació va quedar controlada sense necessitat d'evacuar els residents.