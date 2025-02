Tragèdia mortal en un accident a la C-62: Mor una conductora

per Iker Silvosa

La nit de dilluns es tenyia de tragèdia en una carretera del Berguedà. El punt quilomètric 21,4 de la C-62, a l'altura de Santa María de Merlès, va ser testimoni d'un brutal xoc frontal. Un turisme i una furgoneta van col·lidir, provocant la intervenció urgent dels serveis d'emergències.

L'accident va ocórrer al voltant de les vuit del vespre, quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta. En un primer moment, no es coneixia la magnitud del sinistre, però a mesura que passaven els minuts, es va comprovar que hi havia dos vehicles implicats. La situació va empitjorar en conèixer-se el delicat estat de les persones afectades.

| ACN

A conseqüència de l'impacte, una de les conductores va perdre la vida. Es tractava d'A.H.A., de 22 anys i resident a Prats de Lluçanès, que viatjava sola. Malauradament, els equips d'emergència no van poder fer res per salvar-la.

L'altra conductora va sortir menys mal parada, si bé va patir ferides de caràcter menys greu. De seguida, va ser traslladada a l'hospital de Vic per rebre atenció sanitària. Mentrestant, la via va quedar totalment tallada en ambdós sentits, complicant encara més el panorama per a la resta d'usuaris.

La víctima tenia 22 anys

Fins al lloc van acudir quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, que van coordinar el control de la circulació i les tasques d'investigació. Alhora, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar en l'extracció dels afectats i la posterior neteja de les restes. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar tres ambulàncies i un equip de suport psicològic.

La conductora morta tenia només 22 anys, cosa que accentua la consternació generada per l'accident. La seva família i amics van quedar en estat de xoc en rebre la notícia. A més, el Servei Català de Trànsit (SCT) confirma que amb aquest cas puja a catorze el nombre de persones mortes en carreteres catalanes des que va començar l'any, xifres provisionals que reflecteixen una situació preocupant.

La hipòtesi inicial apunta a causes que encara s'estan investigant. Es consideren la velocitat, la possible distracció o fins i tot factors externs, però serà l'atestat policial el que determini què va propiciar el xoc frontal. Amb la carretera tancada, la Guàrdia Urbana va establir rutes alternatives mentre els tècnics realitzaven mesuraments a la calçada.

Finalment, la circulació es va recuperar després de diverses hores de tall. Els vehicles accidentats van ser retirats amb ajuda de grues i les assistències pertinents. Així i tot, el lloc va quedar marcat per la petjada d'un impacte que va segar la vida d'una jove conductora.

Des del Servei Català de Trànsit, es subratlla la importància de la prudència i el respecte a les normes vials. Recorden, a més, que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està disponible els 365 dies de l'any per assessorar familiars i afectats. Aquells que ho requereixin poden trucar al telèfon 900 100 268 o consultar el portal victimestransit.gencat.cat.