Dos accidents a primera hora del matí: Retencions importants a l'AP-7 i C-37

El matí d'aquest dissabte ha començat amb problemes de circulació en dos punts clau de la xarxa viària catalana. D'una banda, la C-37 ha patit un accident que manté un carril tancat. D'altra banda, a l'AP-7, a l'altura de Mollet, s'ha produït un altre sinistre que ha arribat a tallar un dels carrils, generant embussos, encara que ja s'ha normalitzat la situació en aquest punt.

El primer incident ha tingut lloc a la C-37, concretament en el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola. Segons la informació disponible, es tracta d'un xoc entre dos turismes que ha obligat a gestionar la circulació amb un únic carril operatiu. Aquest fet ha generat cues i dificultats en la fluïdesa de la via.

| ACN

Els conductors que es desplacen per la C-37 han hagut d'extremar la precaució i, fins i tot, considerar rutes alternatives. Tot i que encara no han transcendit detalls sobre les causes, les autoritats han demanat moderar la velocitat per evitar nous contratemps. Així es pretén agilitzar la retirada dels vehicles implicats i recuperar la normalitat com més aviat millor.

Mentrestant, l'ocupació d'un sol carril pot prolongar-se mentre la policia local i els operaris realitzen les tasques de neteja. Es tracta de remoure restes a la calçada i garantir que els cotxes sinistrats no suposen risc addicional. Així i tot, l'hora concreta de reobertura total del tram segueix per determinar.

Caos superat a l'AP-7

El segon accident s'ha produït a l'AP-7, al voltant de les 07:45 h, a prop de Mollet del Vallès i en sentit Tarragona. Durant alguns minuts, un dels carrils s'ha vist tallat a causa del sinistre, cosa que ha ocasionat un embús de diversos quilòmetres. La circulació ha avançat lentament, provocant retencions a primera hora del matí.

Els panells d'informació de l'autopista han advertit els usuaris sobre la congestió. Molts han intentat anticipar-se, buscant vies alternatives o posposant la sortida, encara que l'hora punta ha coincidit amb l'incident. No obstant això, la ràpida intervenció dels serveis d'emergència i la coordinació de Trànsit han afavorit que no es generessin majors complicacions.

Cap a les 08:20 h, s'ha confirmat la reobertura del carril a l'AP-7. A partir d'aquest moment, la situació ha tornat paulatinament a la normalitat, amb la progressiva dissolució de les cues. La retirada del cotxe implicat i la neteja de la calçada han facilitat la resolució del problema.

Aquest tipus d'incidents en autopistes tan transitades poden ocasionar un efecte en cadena. Els Mossos d'Esquadra recomanen no reduir la velocitat per observar l'accident, a fi d'evitar l'anomenat “efecte miró” que agreuja les retencions. L'essencial és mantenir l'atenció en la conducció i adaptar-se a les circumstàncies de la via.

Així i tot, la suma d'ambdós accidents en un curt lapse ha tingut un impacte negatiu en la mobilitat matinal. Molts ciutadans que havien de desplaçar-se als seus llocs de treball o compromisos han patit retards i aglomeracions. Tot i l'obertura de l'AP-7, la C-37 prossegueix amb dificultats fins que finalitzin les tasques de retirada de vehicles.