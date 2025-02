Detingut un violaovelles: Amaguen la nacionalitat

per Mireia Puig

Un cas esgarrifós d'abús animal ha commocionat la localitat de Roda de Berà, on un home de 47 anys va ser detingut aquest dimecres acusat d'agredir sexualment diversos animals de granja. La investigació es va iniciar al novembre de 2022, quan la propietària d'una explotació ramadera va alertar les autoritats després de trobar dos dels seus animals amb greus lesions genitals. Amb el temps, nous incidents en altres granges van confirmar que es tractava d'un agressor reincident, cosa que va desencadenar una operació de vigilància per identificar-lo.

Càmeres de seguretat, la clau per capturar l'agressor

Davant la creixent preocupació entre els ramaders de la zona, alguns d'ells van optar per instal·lar sistemes de videovigilància a les àrees on s'allotjaven els animals. Les imatges registrades van revelar un modus operandi meticulós: l'individu actuava sempre de nit i escollia les mateixes víctimes, a les quals sotmetia a brutals agressions després d'immobilitzar-les. La reiteració d'aquests atacs va resultar letal per a una de les ovelles, que va morir a causa de la gravetat de les seves ferides.

Els indicis recollits van permetre a les autoritats identificar el sospitós, encara que la seva captura es va veure dificultada pel seu comportament sigil·lós. Finalment, la col·laboració ciutadana va resultar decisiva: un agent fora de servei va reconèixer l'home i va alertar una patrulla que va aconseguir arrestar-lo.

Un cas que genera controvèrsia

Després de la seva detenció, l'acusat va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Torredembarra, on es van iniciar les diligències prèvies a la seva posada a disposició judicial. No obstant això, un aspecte del cas ha generat polèmica: la manca d'informació sobre la nacionalitat del detingut.

Mentre alguns sectors demanen més transparència, altres - els woke habituals - argumenten que aquesta dada no és rellevant per a l'aclariment del crim.

Aquest succés ha reobert el debat sobre la protecció dels animals i la necessitat d'endurir les penes per a aquells que cometen actes de maltractament extrem. Per ara, la comunitat de Roda de Berà segueix consternada davant una història que sembla treta d'un malson, mentre espera que la justícia actuï amb la severitat que un cas de tal brutalitat mereix.