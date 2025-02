Retencions de més de 2 km a la C-17 per un accident

La jornada d'aquest dimecres ha estat marcada per importants complicacions en la circulació de la C-17 a l'altura de Lliçà d'Amunt, a causa d'un accident que ha obligat a tallar un carril en sentit nord, en direcció a Vic. La incidència ha generat retencions de fins a 2,5 quilòmetres, dificultant el trànsit des de Lliçà de Vall i afectant nombrosos conductors en plena hora punta.

Un accident que paralitza el trànsit a la C-17

L'incident s'ha produït al voltant de les 13:30 hores, segons han informat les autoritats de trànsit. Un sinistre en plena calçada ha provocat el tancament d'un carril en direcció nord, la qual cosa ha generat una reducció significativa de la capacitat de la via.

| ACN

Les imatges difoses pel Servei Català de Trànsit mostren llargues files de vehicles avançant amb extrema lentitud, amb una important presència de camions i cotxes atrapats en la congestió. L'afectació ha estat especialment notable en els accessos a l'autopista des de Lliçà de Vall, on el trànsit ha quedat completament alentit.

Conductors afectats i operatius d'emergència

Els serveis d'emergència s'han desplaçat ràpidament al lloc per atendre la situació i treballar en la retirada dels vehicles implicats. Tot i que encara no s'han donat detalls sobre possibles ferits, s'ha recomanat als conductors extremar la precaució a la zona i buscar rutes alternatives per evitar quedar atrapats en l'embús.

La interrupció d'un carril en una via d'alta capacitat com la C-17 ha generat una cascada de problemes en la circulació, afectant tant els que es dirigien cap a Vic com aquells que transitaven per les vies secundàries properes. Alguns conductors han reportat a les xarxes socials temps d'espera perllongats i dificultats per avançar en la congestió.

Mesures i recomanacions de trànsit

Davant la magnitud de les retencions, el Servei Català de Trànsit ha emès recomanacions als conductors per minimitzar l'impacte de l'incident. S'ha suggerit prendre rutes alternatives per evitar la C-17 en el tram afectat i mantenir-se atents a les actualitzacions sobre l'estat del trànsit en temps real.

Les autoritats han assenyalat que el trànsit podria trigar a normalitzar-se, depenent de la rapidesa amb què s'aconsegueixi desallotjar la calçada i restablir la circulació en la seva totalitat. Mentrestant, s'insta els conductors a armar-se de paciència i conduir amb precaució a la zona.

Aquest incident torna a posar de manifest els problemes recurrents de congestió a la C-17, una de les artèries més transitades de Catalunya. En els últims mesos, accidents i avaries han provocat interrupcions freqüents, la qual cosa ha generat un debat sobre la necessitat de millores en la infraestructura i en la gestió del trànsit en aquesta via.