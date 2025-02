Un conductor la fa grossa al Túnel del Cadí: Detingut

per Pol Nadal

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 25 anys que va protagonitzar una perillosa seqüència d'incidents al Túnel del Cadí. Els fets van ocórrer aquest dimarts a les 7:45 hores, quan diversos testimonis van alertar la policia catalana sobre un vehicle que realitzava avançaments indeguts en línia contínua dins del túnel en direcció a Puigcerdà. A més de la seva temerària conducció, el conductor va llençar un got per la finestra, impactant en un altre cotxe i posant en perill la seguretat viària.

Fugida perillosa i enfrontament amb la policia

Els agents van localitzar el sospitós a la boca nord del túnel i li van ordenar aturar-se en un control proper. Lluny d'acatar l'ordre, l'individu va accelerar la seva marxa amb la intenció d'envestir els Mossos i va aconseguir fugir per la carretera N-260, dirigint-se cap a una pista asfaltada en direcció a Estamariu (Alt Urgell). Durant la seva fugida, va dur a terme nombroses imprudències al volant, efectuant avançaments en zones prohibides i posant en risc altres conductors.

| ACN

Finalment, el sospitós va aturar el seu vehicle en un punt sense visibilitat, cosa que va provocar una col·lisió amb el cotxe policial que el seguia. Afortunadament, l'impacte va ser lleu gràcies a la ràpida reacció dels agents, que van aconseguir frenar a temps.

Resistència i antecedents penals

Després del xoc, el conductor es va resistir activament a la detenció, per la qual cosa se li imputen els delictes d'atemptat i desobediència greu contra els agents de l'autoritat, a més de conducció temerària. A més, es va constatar que mai havia obtingut el permís de circulació i que es va negar a realitzar les proves d'alcohol i drogues. Durant el registre, els Mossos també van trobar substàncies estupefaents en el seu poder.

El detingut, que ja compta amb antecedents penals, serà presentat aquest dimecres davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell. La seva temerària acció no només va posar en risc la seguretat viària, sinó que també va suposar una greu amenaça per als agents i altres conductors que circulaven per la zona en aquell moment.