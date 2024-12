Detingut salvadorenc de 26 anys per matar la seva mare: Enxampat de manera surrealista

per Mireia Puig

La tranquil·litat de Cornellà de Llobregat es va veure trencada divendres a la tarda. Un succés violent va commocionar els veïns de la zona de la Fontsanta. Una dona va aparèixer morta a l'interior del seu habitatge. Presentava signes evidents de criminalitat. Poc després, la policia va assenyalar el seu propi fill com a suposat autor del crim. La comunitat, atònita, va presenciar com es posava en marxa una investigació a contrarellotge. Ningú podia imaginar el desenllaç surrealista que arribaria l'endemà.

El presumpte agressor, de 26 anys i nacionalitat salvadorenca, va fugir després de l'atac. Les primeres investigacions dels Mossos d'Esquadra van confirmar que el sospitós no es trobava a l'escena. Durant hores, es van rastrejar possibles ubicacions. L'ordre de detenció es va introduir a la base de dades policial. L'objectiu era trobar el parador del fugitiu al més aviat possible. La prioritat dels agents consistia a localitzar-lo sa i estalvi, per posar-lo davant la justícia.

La víctima era la mare de l'acusat, una veïna coneguda del barri. El succés va succeir a plena llum del dia, al voltant de les 16:50 hores. La Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos va corroborar l'existència d'un cos sense vida i immediatament, es van activar els investigadors i el jutjat de guàrdia. El procediment es va declarar sota secret de sumari.

Una investigació en marxa

Els primers indicis van apuntar a una discussió familiar que va desembocar en tragèdia. Els veïns van assegurar no haver escoltat res fora del comú abans del descobriment. Tot i així, la policia va buscar proves a l'habitatge i als voltants. Era fonamental recollir dades per esclarir com es van produir els fets.

Mentrestant, el fill seguia en parador desconegut. Es van difondre les seves dades pels canals oficials. Cada patrulla de la regió va quedar advertida. L'objectiu era localitzar-lo abans que abandonés la zona. En aquests casos, el factor temps pot resultar decisiu. Qualsevol retard complica la detenció d'un sospitós. Així mateix, es volia evitar qualsevol perill per a tercers.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va assumir les regnes del cas. Els seus agents es van coordinar amb la policia local de diversos municipis i es va comprovar també si el presumpte homicida podia haver buscat refugi en cases de coneguts. Les xarxes veïnals van passar a col·laborar de forma activa. Qui tingués informació sobre el parador del jove havia de contactar amb les autoritats.

La detenció més inesperada

Finalment, la clau va arribar des de Cervelló, un municipi proper, aquest mateix dissabte. Uns veïns van alertar la policia local de molèsties al seu entorn. Un home vagava per la zona i causava aldarulls. La patrulla es va acostar per identificar-lo. En consultar la seva documentació, van descobrir l'ordre de detenció vigent. Aquell individu era el sospitós del crim de Cornellà. Va ser un gir inesperat i gairebé casual.

La sorpresa es va fer més gran en constatar que l'arrestat era el mateix que els Mossos buscaven. L'avís dels veïns va resultar fonamental per trobar-lo. En qüestió de minuts, es va avisar la Divisió d'Investigació Criminal. Aquests agents van arribar amb rapidesa per formalitzar la detenció. El jove va quedar custodiat a l'espera de passar a disposició judicial.