Incendi brutal en un bungalow: No n'ha quedat res

per Mireia Puig

El foc en construccions de fusta sol propagar-se amb gran rapidesa. Les flames troben combustible en cada biga. El resultat pot ser devastador si no es controla a temps. Per això, qualsevol descuit en un bungalow aïllat pot desencadenar un incendi total.

Avui, a les 16:01, es rebia l'avís d'un incendi en un bungalow de fusta. L'habitatge estava ubicat a Vilobí d’Onyar, envoltat d'arbres. Quan els bombers van arribar, el foc ja estava totalment desenvolupat. En pocs minuts, les flames van consumir tot el material combustible de l'estructura.

Els testimonis van presenciar com l'habitatge cremava completament. La columna de fum es va elevar diversos metres sobre la copa dels arbres. La fusta, en encendre's, va generar temperatures altíssimes. La calor es va sentir fins i tot a diversos metres de distància.

| Canva

Van ser desplegades cinc dotacions de bombers. La prioritat va ser evitar que el foc es propagués a l'entorn natural. El perímetre estava cobert de bardissa seca i arbres de fulla caduca. Una espurna podia encendre el sotabosc en segons. No hi va haver ferits, però l'escena va ser impactant.

Importància de la prevenció

Els experts insisteixen en la revisió periòdica d'instal·lacions elèctriques. Un curtcircuit pot actuar com a espurna inicial en un habitatge de fusta. També recomanen instal·lar detectors de fum, vitals per alertar els ocupants amb rapidesa. Un petit foc pot convertir-se en un gran incendi en qüestió de minuts.

La neteja regular de xemeneies i estufes és essencial. Els residus acumulats alimenten les flames. En un bungalow, l'ús de fusta com a revestiment exposa més al perill. Qualsevol negligència pot derivar en un succés tràgic. La prevenció és sempre la millor aliada davant del foc.

En zones boscoses, la vegetació propera a l'habitatge s'ha de mantenir a ratlla. Podar arbustos i retirar branques seques redueix la probabilitat de propagació. Un tallafoc natural pot marcar la diferència. Si el perímetre està desbrossat, les flames troben menys superfície per avançar.

| @bomberscat

Protecció Civil aconsella disposar d'un pla d'evacuació. En cas d'emergència, cada ocupant ha de saber com actuar. Si es detecta fum o es sent calor excessiu, és crucial sortir immediatament. Les flames en un habitatge de fusta avancen amb una velocitat inesperada.

Balanç de danys

El bungalow va quedar completament destruït. No es va recuperar cap objecte de valor. Les flames van consumir parets, sostres i estris personals. Únicament van quedar les restes calcinades de l'estructura bàsica. El foc va ser tan intens que va debilitar tots els elements de la construcció.

L'entorn boscós no ha patit danys notables, gràcies a la intervenció dels bombers. No obstant això, s'avaluarà l'impacte a la zona immediata. Es revisarà si la calor va afectar la vegetació o el sòl forestal. Qualsevol possible reencès quedarà sota vigilància preventiva durant les pròximes hores.