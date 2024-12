Espectacular incendi d'un vehicle a la B-23

per Mireia Puig

El trànsit matinal sempre exigeix paciència i atenció. A les carreteres catalanes, cada minut compta. Un lleuger error mecànic pot desembocar en un incident inesperat. L'enrenou diari i les presses incrementen el risc de sinistres. Tot i així, molts conductors desconeixen els perills ocults sota el capó. Per això, les autoritats recorden la importància de les revisions periòdiques. Evitar incendis i avaries greus depèn, en gran part, d'un manteniment rigorós. Avui s'ha viscut un clar exemple d'això a la B-23.

El cel estava serè i la visibilitat era bona. Tot i així, la improvisació mai és bona companya a la carretera. El conductor d'un turisme va experimentar un ensurt inesperat. El seu vehicle va començar a expulsar fum des de la zona del motor. El succés va ocórrer a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, en direcció a Barcelona. Per fortuna, no hi va haver ferits.

| ACN

No obstant això, les flames van ser espectaculars i van alertar altres automobilistes. La imatge d'una densa columna de fum negre va impactar a aquells que transitaven la via.

L'avís d'emergència va arribar a les 09:30 hores d'avui dissabte. Una dotació de bombers va acudir amb rapidesa. Van trobar el turisme aparcat a l'arcén i envoltat en flames. El conductor havia aconseguit aturar el vehicle abans que el foc es propagués a tot l'habitacle. Aquest factor va ser clau per prevenir lesions i danys a tercers. En pocs minuts, la intervenció especialitzada va controlar el focus ígnic. Tot i així, el fum va continuar sent visible durant una estona. Molts curiosos van reduir la marxa per observar l'incident.

Un sinistre en plena hora punta

El succés va coincidir amb el moment en què nombrosos vehicles es dirigeixen cap a Barcelona. Aquesta coincidència va agreujar el risc de retencions i xocs en cadena. La intensa fumera va dificultar la visibilitat al carril dret. Diversos conductors van disminuir la velocitat de manera brusca. La policia viària va recomanar mantenir la calma i respectar la distància de seguretat. També va recordar l'obligació de no aturar-se a la via per gravar imatges. Aquest comportament posa en perill els ocupants dels cotxes i els propis agents d'emergència.

La ràpida reacció del conductor afectat va evitar un desastre major. En notar l'olor a cremat, va aturar el cotxe al voral. Després, es va apartar i va trucar a emergències. Els bombers van arribar amb mànegues i escuma per extingir l'incendi. Van analitzar la zona del motor, on es concentra el sistema elèctric. Una petita espurna o un sobreescalfament va poder originar el foc. Després de sufocar les flames, van refredar l'estructura i van desconnectar la bateria del cotxe. La intervenció va concloure quan no va quedar cap risc de reignició.

| ACN, XCatalunya

Importància d'un manteniment adequat

Els incidents d'aquest tipus solen deure's a fallades mecàniques o elèctriques. Un cable en mal estat pot generar un curtcircuit. La calor acumulada pot iniciar la combustió de plàstics o olis. Si no es prenen mesures, les flames es propaguen al dipòsit de gasolina. En aquest cas, el risc d'explosió augmenta. Per això, els experts recomanen revisar el cotxe cada cert temps. Canviar filtres, revisar mànegues i verificar l'estat de la corretja de distribució resulten accions essencials.

Un extintor portàtil pot marcar la diferència en un incendi vehicular. Sempre que sigui segur, un conductor entrenat pot intentar sufocar un conat de foc en els seus inicis. No obstant això, la prioritat és allunyar-se del cotxe i avisar els bombers. Aquests professionals compten amb equips i formació específica. Obrir el capó sense precaucions pot avivar les flames en introduir oxigen extra. A més, el fum tòxic és perillós per a la salut si s'inhala en excés.