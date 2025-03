Detingut un jihadista per assassinar tres pagesos

Una perillosa persecució policial, que ha involucrat cossos de seguretat de diferents països, ha acabat amb la detenció d'un presumpte gihadista acusat de diversos assassinats comesos de manera freda i calculada en zones rurals. Aquest individu s'havia convertit en un autèntic malson per als agricultors, que temien per les seves vides en treballar al camp.

La detenció, en territori francès

La detenció es va produir aquest dimarts a Bèziers, una ciutat al nord de Narbona, a la regió d'Occitània, França. El detingut, identificat com Allal el Mourabit Ahammarb, d'origen marroquí, està acusat de l'assassinat de tres agricultors, fets que van sembrar la por en diferents zones agrícoles de Catalunya i Navarra durant els últims mesos.

| ACN

Aquest individu, sobre el qual pesava una ordre europea de detenció emesa el 21 de març per les autoritats espanyoles, va ser capturat per la Brigada Anticrimen (BAC) de la policia francesa en una operació que no va estar exempta de perill. Durant la detenció, dos agents francesos van resultar ferits, un d'ells va haver de recórrer a l'ús d'una pistola elèctrica per reduir el presumpte assassí, a causa de la resistència violenta que va presentar durant el seu arrest.

Allal el Mourabit Ahammarb ja havia estat empresonat el 2016 per la seva implicació en activitats relacionades amb el terrorisme islamista. El seu historial delictiu assenyala que va estar implicat en un intent d'atemptat similar al que va ocórrer a Niça el juliol de 2016, en què es planejava utilitzar un camió contra civils. També es sospitava que planejava unir-se al grup terrorista Daesh a Síria. Després de dos anys a la presó, va quedar lliure el 2018, situació que va aprofitar per tornar a delinquir de manera violenta i despietada.

La cronologia dels seus crims a Espanya

L'onada d'assassinats va començar a Navarra a finals de 2023. El primer crim va tenir lloc el 23 de novembre a Tudela, on Pedro Oyón, un agricultor jubilat de 68 anys, va ser trobat mort en un olivar amb múltiples ferides provocades per arma blanca. Menys d'un mes després, el 21 de desembre, una altra víctima va ser localitzada a Ribaforada, també a Navarra. Es tractava de José Luis Aguado, de 80 anys, assassinat brutalment al seu propi hort.

En ambdós crims navarresos, l'agressor va robar un vehicle Opel Astra color vermell que posteriorment va abandonar a Lleida. Precisament en aquesta província catalana, l'assassí cometria el seu tercer crim. El 5 de gener de 2024, Ramon Rossell, agricultor de 84 anys, va ser trobat sense vida a la seva finca de Vilanova de la Barca després d'haver estat agredit salvatgement amb les seves pròpies tisores de podar. Igual que en els casos anteriors, també li va robar el seu vehicle, un altre Opel Astra, i va fugir a França passant per Andorra.

Cooperació policial clau per a la captura

La cooperació internacional entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la policia francesa va ser determinant per trobar el fugitiu. Des de gener, quan es sospitava que s'amagava a França, va començar un operatiu de vigilància discreta, fins a culminar en la seva detenció dimarts passat. Ara, el presumpte assassí serà extradit a Espanya per enfrontar-se als càrrecs d'assassinat múltiple, i haurà de respondre davant la justícia pels seus actes violents.