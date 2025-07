Caos en diverses línies de Rodalies: Els motius

per Max Riveras

Un matí marcat pel desconcert i la interrupció inesperada en diverses línies del servei de Rodalies ha deixat centenars de viatgers en espera. El que va començar com un desplaçament rutinari es va convertir en una jornada atípica a la xarxa ferroviària catalana. Incidències que van des de col·lisions greus en punts transitats fins a demores acumulades a conseqüència d'obres i avaries tècniques.

Caos en diverses línies

Aquest dimarts 15 de juliol de 2025, la línia R3 de Rodalies va registrar un incident. Un tren va col·lidir a baixa velocitat amb un camió en un pas a nivell. La col·lisió va tenir lloc entre Sant Miquel de Balenyà i els Hostalets de Balenyà, en el tram entre Vic i Centelles. L'impacte no va provocar ferits, però sí que va causar el descarrilament del tren.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 8:14 h i van desplegar vuit dotacions per atendre l'emergència i assegurar la zona. Es van evacuar els 40 passatgers que, a peu, van ser traslladats a l'estació més propera. Protecció Civil va activar el pla Ferrocat i Renfe va establir un servei alternatiu per carretera fins a restablir la circulació.

Més tard, la línia R4 va acumular retencions superiors a 20 minuts als trens amb origen a Sant Vicenç de Calders. Això es deu a les limitacions de velocitat en un tram de via única entre aquesta localitat i Martorell Central. Aquesta circumstància ja estava programada des de finals de juny, i ha requerit reforçar el servei amb autobusos llançadora en hora punta per contenir les demores.

Finalment, les línies R1 i RG1 van patir demores de fins a 15 minuts a l'estació de Badalona, també a conseqüència d'una incidència a la infraestructura. Tot i que l'afectació va ser menor que en els casos anteriors, va sumar frustració entre els usuaris que esperaven a les andanes.

Línies afectades i context de les incidències

R3: xoc amb camió i descarrilament

El tren de la línia R3 va col·lidir a baixa velocitat amb un camió atrapat al pas a nivell entre Sant Miquel de Balenyà i els Hostalets de Balenyà. Tot i que sense víctimes, l'impacte va provocar el descarrilament del comboi, fet que va obligar a evacuar els 40 passatgers. L'actuació ràpida dels Bombers i l'activació del pla Ferrocat van permetre controlar la situació i restablir certa normalitat amb transport alternatiu mentre es netejava i reparava el tram.

R4: obres provoquen retards per via única

La línia R4, que connecta Sant Vicenç de Calders i Manresa (passant per Martorell i Barcelona), pateix des del 30 de juny restriccions en un tram per obres. Entre Vilafranca del Penedès i Martorell Central, es manté un tren per hora i s'ha reforçat el servei amb autobusos durant les hores punta. Especialment entre Castellbisbal i Molins de Rei.

R1 i RG1: incidència puntual a Badalona

La saturació a la infraestructura de l'estació de Badalona va afectar les línies R1 i RG1, generant demores de fins a 15 minuts. La incidència, segons els tècnics de Renfe i Adif, estaria lligada a revisions o ajustos en aquesta estació, fet que va alentir la circulació durant el matí.

A mitjà termini, l'execució d'obres com les del tram afectat a l'R4 i les millores anunciades en altres punts de la xarxa haurien de redundar en una major fiabilitat. Però el repte serà coordinar aquests treballs de llarga durada (la intervenció a l'R4 s'allargarà fins al novembre) amb la continuïtat del servei i minimitzar les molèsties cada dia. Una altra jornada difícil per als passatgers.