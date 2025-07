Tragèdia mortal en caure un cotxe per un barranc a l'A-4132

La quietud de la tarda es va trencar en mil bocins amb l'estrèpit del metall i la violència d'una caiguda al buit. Un viatge que, com tants d'altres, recorria una de les rutes més icòniques del sud d'Espanya, va trobar el seu final de la manera més abrupta i tràgica possible. Per a l'únic ocupant d'un turisme, el paisatge de muntanya es va convertir en l'escenari dels seus últims instants, deixant rere seu una operació de rescat complexa i el dol per una vida perduda.

El fatal desenllaç va tenir lloc la tarda d'aquest dilluns, 14 de juliol. Diversos testimonis que circulaven per la zona van ser els qui van fer un crit d'alarma. A través d'una trucada al servei d'Emergències 112 Andalusia, van comunicar amb angoixa com un vehicle havia sortit de la calçada i s'havia precipitat per un barranc profund.

Immediatament, es va activar un protocol d'emergència que va posar en marxa diferents cossos de seguretat i sanitaris, tot i que el destí del conductor ja estava segellat.

| Policía Nacional

Un desplegament d'emergència en un terreny complex

L'avís dels testimonis, rebut passades les nou del vespre, detallava un punt quilomètric concret: el quilòmetre sis de la carretera A-4132, dins del terme municipal de Carataunas, a la província de Granada. La sala coordinadora del 112 va mobilitzar de seguida un considerable operatiu, conscient de la dificultat que comporten els rescats en terrenys muntanyosos com aquest.

Cap al lloc del sinistre es van desplaçar patrulles de la Guàrdia Civil de Trànsit, la tasca inicial de les quals va ser assegurar el perímetre per evitar nous accidents i facilitar la feina dels equips de rescat. Simultàniament, hi van acudir els Bombers del parc de Cádiar, especialistes en intervencions complexes i rescats en alçada, la tasca dels quals era fonamental per poder accedir fins al vehicle sinistrat al fons del barranc.

Juntament amb ells, s'hi va personar una ambulància del Centre d'Emergències Sanitàries 061 i efectius del servei de Parc de Maquinària, previsiblement per col·laborar en les tasques d'estabilització o posterior retirada del cotxe.

| Emergencias 112

Tanmateix, a la seva arribada, els operatius només van poder confirmar la tragèdia. Els sanitaris van baixar fins al conductor i únic ocupant del turisme, però no hi havia res que poguessin fer per la seva vida, certificant la seva defunció al mateix lloc dels fets. La complexitat del terreny i la violència de l'impacte havien resultat fatals.

La 'carretera de la Alpujarra', un traçat de bellesa i risc

La carretera A-4132 no és una via qualsevol. Coneguda com la "carretera de la Alpujarra", és l'eix que vertebra una de les comarques més famoses i visitades d'Andalusia. Aquest traçat serpenteja a través de les faldes de Sierra Nevada, connectant pobles blancs de gran tradició com Pampaneira, Bubión, Capileira o Trevélez. És una ruta d'una bellesa paisatgística colpidora, però també d'una exigència notable per a la conducció.

Les seves constants corbes, en molts casos tancades i sense visibilitat, els seus pendents pronunciats i la presència de barrancs a pocs metres de l'asfalt la converteixen en un punt on la precaució ha de ser màxima. Milers de turistes i locals la recorren cada any, atrets per l'encant de la regió, però la seva orografia no perdona la més mínima distracció. L'accident d'aquest dilluns és un fosc recordatori dels perills inherents a les carreteres d'alta muntanya.

La Guàrdia Civil ha obert la corresponent investigació per esclarir les causes que van provocar que el vehicle sortís de la via. De moment no han transcendit més dades sobre el finat ni sobre la dinàmica de l'accident.