Detingut: Així l'ha feta grossa un camioner a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner a Girona després de descobrir que va ser el responsable d'un accident múltiple que va involucrar set vehicles a l'autopista AP-7, a l'altura de Fogars de la Selva. El que en un primer moment semblava una simple rebentada de pneumàtic va acabar destapant una trama de manipulació i frau.

Una roda, set cotxes i caos a l'autopista

L'accident va tenir lloc el dimecres anterior. Els serveis d'emergència van rebre l'avís d'un sinistre múltiple en plena AP-7. En arribar, van trobar diversos cotxes danyats i algunes persones ferides, tot i que afortunadament amb lesions lleus. La causa: les restes d'un pneumàtic de camió que, després de rebentar, van quedar al mig de la via. Els conductors no van poder esquivar-les a temps, i el caos va ser immediat.

Les cues no van trigar a formar-se. Durant hores, el trànsit va estar col·lapsat amb retencions que van arribar a assolir els set quilòmetres, afectant milers de conductors en plena operació d'estiu. Però el veritable gir en aquesta història va arribar quan els agents van iniciar la investigació per localitzar el vehicle responsable.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Localitzat canviant la roda… i amb trampa

El que semblava un simple accident per mala sort va començar a agafar un to molt més greu. Els Mossos, en inspeccionar el vehicle, van detectar una anomalia cridanera: els pneumàtics que portava instal·lats no coincidien amb els que figuraven registrats al tacògraf ni amb el limitador de velocitat.

El camioner estava circulant amb rodes d'un diàmetre més gran del que estava autoritzat. Per què? Perquè aquesta alteració li permetia recórrer més distància en menys temps sense que el tacògraf —el dispositiu que registra els quilòmetres, el temps de conducció i la velocitat— registrés adequadament les dades.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

De l'accident a la detenció per falsificació

L'ús de pneumàtics no autoritzats no només va provocar l'accident, sinó que estava clarament vinculat a un intent de manipulació del registre d'activitat del camió. Després de revisar en detall el tacògraf, la policia autonòmica catalana va procedir a detenir el conductor per un presumpte delicte de falsificació de document públic.

El detingut, de 49 anys i sense antecedents penals, es troba a l'espera de passar a disposició judicial. Serà el jutjat d'instrucció de guàrdia de Girona qui determini els passos a seguir. En qualsevol cas, la gravetat dels fets —conduir amb un sistema manipulat i provocar un accident que va posar en risc la vida de múltiples persones— apunta a possibles sancions severes.

Una pràctica més comuna del que sembla

Aquest cas ha tornat a posar sobre la taula una realitat que preocupa el sector del transport: la manipulació de tacògrafs no és anecdòtica. En un entorn altament competitiu, alguns professionals opten per trucs il·legals per augmentar la seva productivitat a costa de la seguretat viària.

L'ús de pneumàtics inadequats, l'alteració del programari o fins i tot imants per enganyar els sistemes de control són tècniques conegudes per les autoritats. Els Mossos, juntament amb la Direcció General de Trànsit, intensifiquen els controls en dates clau per evitar que aquest tipus de fraus acabi en tragèdia.

En aquest cas concret, no hi va haver víctimes greus, però l'incident podria haver acabat molt pitjor. El cas servirà d'exemple. El missatge és clar: trucar el camió per guanyar uns quilòmetres més pot sortir molt car. No només per la multa o el judici, sinó perquè es posa en joc la vida de tots els que comparteixen la carretera.