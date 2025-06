Imatge surrealista: Cremen diversos pneumàtics en un parc

per Joan Grimal

Una escena tan surrealista com preocupant ha tingut lloc la passada nit a Tarragona. Diverses trucades al 112 van alertar d'un foc en ple parc del Camí de la Coma, un espai verd utilitzat habitualment per famílies, esportistes i passejants. La causa: la crema de diversos pneumàtics, un acte tant contaminant com perillós.

Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre a les 21.07 hores i, en qüestió de minuts, s'hi van desplaçar dues dotacions que van aconseguir sufocar les flames abans que es propaguessin més enllà de la zona inicial.

La imatge, compartida a les xarxes socials pels mateixos Bombers, resultava tant impactant com simbòlica: un parc tranquil convertit en escenari d'una crema il·legal. Els pneumàtics, un cop encesos, generen una combustió lenta i altament tòxica, alliberant partícules contaminants i gasos perillosos com monòxid de carboni, diòxid de sofre i benzopirens.

Acte vandàlic o descuit deliberat

Les autoritats no han confirmat encara si es tracta d'un acte vandàlic o d'una negligència per part d'algun grup que, irresponsablement, va decidir encendre foc als pneumàtics en un espai públic. El que sí que està clar és que el parc del Camí de la Coma no compta amb vigilància constant, fet que ha pogut facilitar el succés.

La policia local ha obert una investigació per identificar els possibles responsables, ja que la crema de residus sense autorització, i especialment de material contaminant com els pneumàtics, està penada per la legislació mediambiental.

El succés ha provocat nombroses reaccions a les xarxes socials. Alguns usuaris van expressar la seva indignació pel risc generat en una zona verda freqüentada per infants, mentre d'altres exigien més vigilància als parcs durant les nits, especialment a l'estiu, quan s'incrementen els actes incívics.

Des de l'Ajuntament de Tarragona s'ha llançat un missatge de tranquil·litat, agraint la ràpida actuació dels Bombers i recordant que l'incendi es va extingir sense causar danys personals ni materials de gravetat.

Una crida d'atenció a la responsabilitat ciutadana

Aquest episodi, encara que breu, serveix com a recordatori dels perills que pot suposar l'ús irresponsable de l'espai públic. Més enllà de l'ensurt, la crema de pneumàtics representa una amenaça seriosa per a la salut humana i l'equilibri ecològic. La normativa vigent a Catalunya estableix clarament la prohibició d'incinerar residus en àrees no autoritzades, i molt més en zones verdes urbanes.

Gràcies a la ràpida resposta del cos de Bombers, el foc no es va propagar ni va generar conseqüències majors. Les dues dotacions que van acudir al lloc van actuar amb eficàcia, controlant l'incendi en qüestió de minuts. Tot i que les flames ja estan apagades, els equips municipals realitzaran tasques de neteja i control de residus a la zona afectada durant les pròximes hores.

Tarragona davant el repte de protegir els seus espais públics

Tarragona, com moltes altres ciutats, s'enfronta al repte constant de mantenir els seus parcs i espais comuns lliures de vandalisme i actes perillosos. Aquest incident ha posat el focus en la necessitat d'una vigilància més proactiva i d'una conscienciació ciutadana constant.