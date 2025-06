Tragèdia mortal en caure una persona per un barranc

Les emergències mai avisen i, de vegades, la natura imposa la seva llei amb conseqüències fatals. Hi ha llocs on el risc forma part del paisatge, i on cada any s'escriuen històries de supervivència… o tragèdia. En una jornada que va començar amb normalitat, una trucada d'auxili va transformar la tranquil·litat de la muntanya en escenari d'un succés devastador.

Una caiguda fatal a la Val d’Aran

Dijous passat, la calma de la Val d’Aran es va veure truncada per un greu accident. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc després del migdia, concretament al voltant de les 12:00 hores, alertant que una persona havia caigut per un barranc al terme municipal de Naut Aran, concretament a la zona de Valarties.

Es tractava d'una caiguda des d'una alçada estimada de 300 metres, una xifra que posa de manifest la magnitud del succés i les dificultats a què s'enfronten els serveis de rescat en entorns d'alta muntanya.

| ACN

En rebre l'avís a través del 112, la sala de Control d’Aran va mobilitzar de seguida el Grup de Rescat de Muntanya (GRM) dels Pompièrs d’Aran, experts en actuacions en zones escarpades i de difícil accés. La rapidesa en la mobilització va ser clau, ja que cada minut compta quan es tracta de rescatar una persona en perill en un barranc d'aquestes característiques. Tanmateix, la gravetat de la caiguda va complicar enormement les possibilitats de supervivència.

L'operatiu de rescat: rapidesa i professionalitat en entorns extrems

El rescat es va dur a terme en una de les àrees més agrestes de la Val d’Aran. El GRM es va desplaçar amb urgència fins al lloc dels fets i, després d'accedir a la víctima, va procedir a evacuar-la en helicòpter fins a l'heliport de Vielha. Allà, el personal mèdic d'Aran Salut esperava preparat per oferir atenció sanitària immediata. Malauradament, només van poder certificar la mort de la persona, confirmant el tràgic desenllaç que s'intuïa des del primer moment per la naturalesa de l'accident.

Aquests operatius, habituals en zones de muntanya com la Val d’Aran, requereixen una coordinació exemplar entre els equips de rescat i els serveis mèdics. La professionalitat i l'experiència dels Pompièrs d’Aran tornen a quedar de manifest, encara que, en aquest cas, el desenllaç no va poder ser l'esperat. La caiguda des d'una alçada semblant, uns 300 metres, gairebé no deixa marge a l'esperança fins i tot en els rescats més ràpids.

| ACN

Un entorn amb riscos i antecedents

La Val d’Aran és coneguda per la seva bellesa natural i per ser una destinació predilecta per a amants de la muntanya, el senderisme i les activitats a l'aire lliure. Tanmateix, l'espectacularitat dels seus paisatges va de la mà amb la presència de barrancs, cingles i zones abruptes, on els accidents poden ser mortals. En els darrers anys, aquesta comarca del Pirineu català ha registrat diversos incidents similars, la majoria vinculats a caigudes en zones de difícil accés o a imprudències durant rutes de muntanya.

No és la primera vegada que els serveis d'emergència han d'intervenir a la zona de Valarties, una àrea freqüentada per excursionistes pel seu valor paisatgístic i la seva proximitat a rutes emblemàtiques. Aquestes intervencions posen en evidència la importància d'extremar les precaucions i de conèixer bé el terreny abans d'emprendre qualsevol activitat a la muntanya.