Detingut: Condueix borratxo, amb el carnet suspès i agredeix els Mossos

Una tarda de dimecres es va convertir en un escenari de caos i perill, protagonitzat per un conductor la irresponsabilitat del qual va posar en escac la seguretat viària. La seqüència d'esdeveniments va començar amb una furgoneta fora de control, impactant contra diversos vehicles estacionats abans d'iniciar una fugida temerària.
Aquest incident va desencadenar una resposta policial ràpida per localitzar el responsable, sense saber que el cúmul d'infraccions era molt més gran del que imaginaven inicialment. La tensió creixia mentre els agents seguien el rastre del vehicle, preparant-se per a una intervenció que es revelaria més complexa i arriscada del que s'esperava.
El rastre de destrucció va començar a l'avinguda Josep Irla de la Bisbal d'Empordà, on diversos testimonis van alertar les autoritats cap al migdia. Una furgoneta havia xocat violentament contra altres cotxes i, lluny d'aturar-se, el seu conductor havia premut l'accelerador per escapar del lloc dels fets.
Els Mossos d'Esquadra van activar de seguida un dispositiu de recerca, pentinant les carreteres properes per interceptar el vehicle fugit i prevenir un mal major. La descripció del vehicle i els danys que presentava eren les claus per a la seva localització.
La captura al nucli de Vulpellac
L'operatiu policial va donar els seus fruits poc després a la carretera GI-644, al seu pas pel nucli de Vulpellac, pertanyent al municipi de Forallac. Els agents van localitzar una furgoneta que coincidia plenament amb la descripció facilitada, presentant evidents danys compatibles amb la col·lisió prèvia. Van procedir a aturar-la per identificar el conductor, un home de 42 anys.
Des del primer moment, els policies van percebre clars signes que l'individu es trobava sota els efectes de l'alcohol, cosa que explicava la seva conducció erràtica i perillosa. La situació estava lluny de resoldre's amb una simple multa de trànsit.
Durant la identificació, les comprovacions a la base de dades policial van revelar una nova i greu irregularitat que agreujava la situació del conductor. Els agents van verificar que l'home tenia el permís de conduir suspès per haver perdut la totalitat dels punts assignats.
Conduir sense punts al carnet ja constitueix un delicte contra la seguretat viària. I això no és tot, ja que la història d'imprudències d'aquella tarda encara no havia acabat. El comportament de l'individu estava a punt de donar un gir encara més preocupant.
Una reacció violenta davant l'evidència
Quan els Mossos d'Esquadra li van informar que havia de sotmetre's a les proves d'alcoholèmia, l'actitud del conductor va canviar dràsticament. En un acte de total hostilitat, l'home es va resistir activament a les indicacions de la patrulla i va intentar agredir físicament els agents.
La seva reacció violenta va obligar els policies a reduir-lo i procedir a la seva detenció immediata, no només pels delictes viaris, sinó també per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. La situació havia escalat d'una infracció de trànsit a un altercat amb greus conseqüències penals.
Finalment, se li va poder practicar la prova d'alcoholèmia, i el resultat va confirmar les pitjors sospites, donant una xifra alarmant. El dispositiu va marcar una taxa d'1,34 mil·ligrams per litre en aire expirat, una dada que supera en més de cinc vegades el límit màxim permès per la llei, fixat en 0,25 mg/l per a conductors generals.
Aquest nivell d'alcohol a l'organisme evidencia un estat d'embriaguesa extrema, completament incompatible amb la conducció segura de qualsevol vehicle. Això representa un gravíssim perill per a tots els usuaris de la via.