4 dotacions de Bombers intervenen en l'incendi d’un cotxe en ple carrer

La tranquil·litat d'un migdia de dissabte es veié abruptament interrompuda pel crepitar de les flames. Un vehicle estacionat a la via pública començà a cremar de manera sobtada, generant una densa columna de fum negre.
L'incident provocà la immediata alarma entre els veïns de la zona residencial. La ràpida intervenció dels serveis d'emergència fou clau per evitar que la situació escalés a més. El succés es resolgué sense haver de lamentar danys personals, gràcies a l'efectiva coordinació dels equips desplaçats.
Un migdia de dissabte alterat per les flames
Els fets tingueren lloc aquest dissabte, 6 de setembre, quan el rellotge marcava les 13:49 hores de la tarda. En aquell moment, el telèfon d'emergències 112 rebé l'avís sobre un incendi en un turisme. El vehicle es trobava aparcat a la Travessia de Catalunya, al municipi de Centelles, comarca d'Osona. Aquesta localitat, coneguda pel seu ambient plàcid, visqué moments de gran tensió.
La informació fou confirmada pels Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials. Les imatges compartides mostraven la virulència del foc concentrat a la part davantera del cotxe.
L'escena va generar atenció de nombrosos curiosos, que observaven la intervenció a una distància prudent. El dens fum era visible des de diversos punts propers, alertant sobre la gravetat de l'incident. El carrer hagué de ser tallat al trànsit per facilitar les tasques dels equips d'extinció. La situació generà una lògica preocupació per la possibilitat que les flames afectessin altres vehicles propers. Afortunadament, la perícia dels professionals evità que el foc es propagués per la zona.
Ràpida mobilització per controlar el foc
Després de rebre l'alerta, el cos de Bombers de la Generalitat mobilitzà un operatiu considerable cap a la ubicació exacta. Un total de quatre dotacions es desplaçaren amb celeritat per dur a terme les tasques d'extinció de l'incendi.
Aquest desplegament subratlla la precaució amb què s'aborden aquest tipus de focs en entorns urbans. L'objectiu principal era sufocar les flames i assegurar el perímetre per protegir els residents i les seves propietats. Els efectius treballaren coordinadament per controlar el sinistre en el menor temps possible.
En arribar, els bombers es trobaren amb un foc completament desenvolupat al compartiment del motor del turisme. Equipats amb els seus vestits d'intervenció, desplegaren les mànegues i començaren a projectar aigua sobre el focus principal.
La prioritat era reduir la temperatura del vehicle per prevenir una possible explosió del dipòsit de combustible. El treball meticulós dels professionals permeté apagar l'incendi de manera segura i definitiva. La gran notícia fou que, malgrat l'aparatositat del succés, cap persona resultà ferida.
Les causes de l'incendi i la seguretat vehicular
Tot i que no han transcendit les causes oficials que originaren el foc, els indicis apunten a una possible avaria tècnica. En la majoria d'incendis de vehicles, l'origen sol estar relacionat amb un curtcircuit al sistema elèctric.
També són habituals les fuites de combustible o d'oli que entren en contacte amb parts calentes del motor. Aquest tipus d'incidents ens recorda la importància d'un correcte manteniment preventiu als nostres cotxes. Les revisions periòdiques són fonamentals per detectar anomalies que puguin derivar en situacions d'alt risc.
A més, els vehicles moderns incorporen una gran quantitat de components electrònics i plàstics que són altament inflamables. Un cop s'inicia un foc, aquest pot estendre's amb una rapidesa sorprenent per tot l'habitacle.
Per això, l'actuació en els primers minuts resulta absolutament determinant per minimitzar els danys materials. La intervenció a Centelles és un clar exemple de com l'eficiència dels serveis d'emergència pot marcar la diferència. L'incident conclogué amb el vehicle completament calcinat però sense més conseqüències per a l'entorn.