Un accident de moto provoca dos carrils tallats a la C-31

La tarda d'un dissabte pot torçar-se en només un instant sobre l'asfalt. Un viatge d'oci o la tornada a casa es transformen en un malson. El so de les sirenes trenca la monotonia del trànsit de cap de setmana. Un vehicle de dues rodes jeu a terra, interrompent la circulació.
L'escena s'ha repetit una vegada més en una de les artèries principals de l'àrea metropolitana. La fragilitat dels motoristes queda exposada de nou en un aparatós incident.
El succés ha tingut lloc aquest mateix dissabte, generant importants complicacions viàries. Els fets van passar a la transitada autopista C-31, a l'altura del terme municipal de Badalona. Un motorista va patir un accident per causes que encara s'estan investigant.
La col·lisió va obligar les autoritats a prendre mesures dràstiques de seguida. Es va procedir al tall de dos carrils en sentit nord, en direcció a Mataró. L'avís de l'incident va ser emès pel Servei Català de Trànsit a les 16:51 hores.
El caos s'apodera de la principal via cap al Maresme
La C-31 és una infraestructura vital per a la comarca del Maresme i els seus voltants. Connecta Barcelona amb nombroses localitats costaneres densament poblades. Un dissabte a la tarda, el volum de vehicles que suporta és especialment elevat.
Milers de ciutadans la fan servir per desplaçar-se a segones residències o zones d'oci. Per això, el tancament de dos dels seus carrils ha provocat un efecte dominó immediat. Les retencions no van trigar a aparèixer, formant llargues cues de vehicles atrapats.
La imatge difosa per les autoritats de trànsit mostrava un panorama d'absoluta congestió. La circulació va quedar pràcticament paralitzada al punt del sinistre i quilòmetres enrere. L'impacte es va notar a les sortides properes i a les vies secundàries de Badalona.
Molts conductors van buscar desesperadament rutes alternatives per esquivar l'embús monumental. L'operació sortida del cap de setmana quedava així greument compromesa per a molts ciutadans.
La vulnerabilitat dels motoristes al focus
Aquest accident posa de relleu una vegada més l'extrema vulnerabilitat dels motoristes. Són els usuaris més exposats a patir lesions greus en qualsevol tipus de col·lisió. La carrosseria del seu vehicle és el seu propi cos, cosa que multiplica el risc. Les autopistes i vies ràpides, amb velocitats elevades, es converteixen en escenaris d'alt perill. Qualsevol error de càlcul o imprevist pot tenir conseqüències fatals per a ells.
Les estadístiques demostren que els sinistres amb motocicletes implicades són una preocupació constant. Les autoritats de trànsit insisteixen en la necessitat d'extremar la prudència. Recomanen l'ús d'equipament de protecció homologat i complet.
També aconsellen augmentar la distància de seguretat amb la resta de vehicles. La convivència entre cotxes i motos continua sent una assignatura pendent a les nostres carreteres. Incidents com el que ha tingut lloc a Badalona ens ho recorden de la manera més crua.
El protocol d'emergència es va activar amb celeritat després de rebre l'avís de l'accident. Unitats dels Mossos d'Esquadra i serveis sanitaris es van desplaçar al lloc. L'objectiu principal era atendre el motorista ferit tan aviat com fos possible. De moment, no ha transcendit informació oficial sobre el seu estat de salut. La gestió del trànsit es va convertir en la segona prioritat per evitar mals majors.
La seguretat dels equips d'emergència i de la resta d'usuaris és fonamental. Les autoritats treballen per restablir la normalitat a la C-31 tan aviat com sigui possible. Tanmateix, es preveu que les afectacions a la circulació durin diverses hores. Aquest succés ens obliga a reflexionar sobre la fragilitat de la nostra xarxa viària. Un sol accident pot col·lapsar una de les principals artèries de Catalunya.