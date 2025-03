Detinguda per intentar estafar 600.000 euros en criptomonedes a una parella

per Sergi Guillén

L'estafa semblava estar perfectament planificada. El ganxo: una inversió atractiva en criptomonedes per més de mig milió d'euros. La víctima: una parella estrangera.

Tot anava segons el pla, fins que un petit error va precipitar la seva caiguda. El que inicialment semblava una reunió ordinària per concretar un lucratiu negoci va resultar ser l'escenari d'un intent de frau acuradament organitzat.

Com va ocórrer l'estafa

Els fets van ocórrer el passat 20 de març en un hotel del cèntric barri de l'Eixample, a Barcelona. Una dona de 40 anys, la identitat de la qual no ha transcendit, havia pactat una trobada amb una parella estrangera interessada en una transacció de criptomonedes valorada en 600.000 euros.

La dona va oferir a les víctimes un dispositiu electrònic amb el suposat propòsit de realitzar la transferència digital de criptodivises. No obstant això, l'operació amagava una trampa.

| ACN

L'objectiu real era intercanviar el dispositiu electrònic per un de manipulat, amb la finalitat de rebre el pagament en bitcoins sense efectuar la transferència corresponent. A més del frau relacionat amb les criptomonedes, la presumpta delinqüent va intentar també sostreure a una de les víctimes un telèfon mòbil d'alta gamma. Aquest últim detall va agreujar encara més la seva situació judicial.

Intervenció policial

La sort va canviar per a la presumpta estafadora quan, després de fracassar en l'intent de robatori i alertats per les víctimes, agents dels Mossos d'Esquadra es van personar al lloc. La detinguda va intentar abandonar l'hotel ràpidament, però va ser interceptada per una patrulla policial.

En el moment de la detenció, els Mossos van descobrir que sobre la sospitosa ja hi havia diverses ordres judicials de cerca i captura. Inclosa una ordre europea vigent emesa des d'Alemanya. L'historial criminal de la detinguda va aportar als agents motius addicionals per considerar la gravetat del delicte.

La ràpida intervenció policial va permetre no només evitar l'estafa, sinó també recuperar el telèfon mòbil sostret, retornant-lo immediatament als seus legítims propietaris. La detinguda va passar a disposició judicial el 21 de març i s'espera que les autoritats alemanyes també actuïn conforme a l'ordre de captura.

Criptomonedes i risc de frau

Aquest cas reflecteix una tendència preocupant: el creixent nombre de fraus relacionats amb criptomonedes. Les estafes digitals són cada vegada més elaborades, aprofitant-se del desconeixement o excés de confiança de les víctimes. Segons dades recents, els delictes relacionats amb criptomonedes han experimentat un increment notable a Europa durant l'últim any.

És important que aquells que inverteixen o realitzen transaccions importants en criptomonedes extremin les precaucions i optin per plataformes regulades i de comprovada reputació. Les autoritats policials insisteixen en la importància de denunciar immediatament qualsevol sospita de frau per evitar majors conseqüències.

Conseqüències legals i futures accions

Després d'aquesta detenció, s'obre una doble via judicial contra la presumpta estafadora. D'una banda, haurà de respondre davant els tribunals espanyols per intent d'estafa agreujada; d'altra banda, s'enfronta a possibles càrrecs addicionals a Alemanya. Aquest incident podria donar lloc a una cooperació més estreta entre cossos policials europeus en la lluita contra els fraus transfronterers en criptomonedes.

L'efectivitat en l'actuació policial a Barcelona subratlla també la importància d'una resposta ràpida i coordinada. Davant d'aquests delictes que, malgrat ser digitals, generen conseqüències molt reals per a les seves víctimes.