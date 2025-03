Mor un home apunyalat a Barcelona: els Mossos investiguen el cas

Un crim violent ha sacsejat novament la tranquil·litat nocturna de la capital catalana. Un home de 58 anys ha mort després de ser apunyalat en circumstàncies que estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra. Els fets han deixat consternats els veïns, que van veure com una nit aparentment tranquil·la es convertia en escenari d'un fosc crim.

Un avís inquietant en plena nit

Tot va començar durant la nit del divendres, al voltant de les 23:00 hores, quan el telèfon d'emergències va rebre una trucada alarmant. L'avís informava de la troballa d'un home que jeia sense vida a l'interior d'un domicili al districte barceloní de Nou Barris. Concretament al carrer Valldemossa, molt a prop de la coneguda plaça de Sóller.

Quan la patrulla va acudir al domicili indicat, es va trobar una escena pertorbadora: un home adult presentava signes evidents de violència física, pel que sembla, ferides compatibles amb arma blanca. De seguida, es va establir un perímetre de seguretat a la zona i es va activar el protocol previst per a homicidis.

Primeres hipòtesis de la investigació

La investigació del cas va ser assumida per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, experts en aclarir delictes violents. Els agents d'aquest grup especialitzat van romandre diverses hores al lloc. Prenent mostres, analitzant evidències i entrevistant veïns a la recerca de pistes que puguin ajudar a resoldre el que ha passat.

Segons les primeres informacions, tot apunta que la víctima va ser apunyalada, encara que els Mossos encara no descarten altres hipòtesis relacionades amb el mòbil o les circumstàncies del crim succeït. De moment, no s'ha confirmat si podria tractar-se d'un robatori amb violència, una baralla domèstica o si hi ha altres factors implicats.

Un barri impactat i en alerta

El succés ha generat una profunda preocupació entre els veïns del districte de Nou Barris. Aquesta zona residencial és habitualment tranquil·la, però en els últims mesos ha registrat un augment notable en els índexs de criminalitat, especialment relacionats amb robatoris amb violència o assalts a habitatges.

Aquest nou incident se suma a una sèrie de successos violents que han tingut lloc en diferents punts de Barcelona en els últims temps, augmentant la sensació d'inseguretat entre els habitants. Els residents han reclamat en diverses ocasions més patrulles policials i millores en la il·luminació pública per prevenir aquests crims.

Quines mesures prendrà l'Ajuntament?

Davant l'increment de delictes en zones concretes de la ciutat, la pressió sobre les autoritats locals augmenta considerablement. L'Ajuntament de Barcelona podria veure's obligat a reforçar mesures preventives i operatives en barris com Nou Barris. Que des de fa mesos reclama atenció especial a causa d'incidents recurrents relacionats amb violència al carrer.

Aquest últim succés violent podria ser el detonant per implementar noves estratègies de seguretat. Com la instal·lació de càmeres de vigilància addicionals o l'increment de patrulles nocturnes, que ajudin a retornar la calma als ciutadans.

Per ara, la investigació roman oberta i els Mossos d'Esquadra continuen recollint informació per aclarir els fets. Fins aquest moment, no s'han reportat detencions relacionades amb aquest cas, per la qual cosa les pròximes hores seran decisives per avançar en la identificació del responsable o responsables de l'assassinat.