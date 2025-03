7 dotacions de bombers intervenen en un espectacular incendi d'un magatzem agrícola

Un important dispositiu de bombers ha estat mobilitzat per fer front a un incendi que ha generat gran expectació a causa de la magnitud de les flames i la densa columna de fum que ha provocat, visible des de diferents punts de la zona afectada.

Els bombers han hagut d'actuar ràpidament per evitar que el foc s'estengués cap a altres zones properes que podien haver multiplicat el dany material i mediambiental.

L'incendi sorprèn treballadors i veïns

Els fets van ocórrer la tarda del 23 de març, quan les flames van començar a propagar-se ràpidament dins d'un magatzem agrícola situat al camí que uneix les localitats de la Fuliola i Castellserà. En concret, l'incendi es va originar en una bala de palla emmagatzemada a l'interior de l'edifici, una circumstància que sol complicar enormement les tasques d'extinció a causa de la naturalesa altament inflamable del material.

De seguida, es va activar un important operatiu compost per set dotacions del cos de bombers, que es van desplaçar al lloc per contenir el foc. Els efectius van treballar intensament per assegurar que les flames no arribessin a altres bales de palla emmagatzemades a l'interior del recinte agrícola. La ràpida actuació inicial va ser clau perquè la situació no s'agreugés i derivés en un incendi molt més difícil de controlar.

Operatiu d'extinció amb maquinària pesada

Un cop assolit l'objectiu de contenir les flames i evitar danys majors, els equips d'emergència van recórrer a l'ús de maquinària pesada per retirar les bales de palla afectades fora del magatzem.

Aquesta mesura és habitual en incendis de materials altament combustibles com la palla, ja que permet refredar i extingir les flames en un entorn més controlat, reduint així el risc de reactivació del foc.

L'operació, que es va prolongar durant diverses hores, va generar una important columna de fum visible des de quilòmetres de distància, cosa que va despertar la inquietud de nombrosos veïns de les localitats properes. No obstant això, gràcies a la rapidesa i eficàcia de l'operatiu desplegat, no hi va haver de lamentar danys personals ni afectacions significatives a les instal·lacions agrícoles.

Perills recurrents en instal·lacions agrícoles

Aquest tipus d'incendis són relativament freqüents en zones rurals on l'activitat agrícola és predominant. L'acumulació de materials com palla o fenc, especialment quan aquests s'emmagatzemen humits o en condicions que faciliten la seva combustió espontània, augmenta considerablement el risc de foc. Per això, les autoritats recomanen extremar les precaucions i realitzar inspeccions periòdiques en instal·lacions destinades a l'emmagatzematge d'aquests productes.

La intervenció ràpida i coordinada dels equips d'emergència, com en aquest cas, és crucial per reduir al mínim els danys i evitar la propagació del foc cap a habitatges o instal·lacions properes.