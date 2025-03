Espectacular accident entre dos vehicles al mig de la ciutat

per Sergi Guillén

Un estrèpit va trencar la tranquil·litat de la nit en ple centre urbà. Els veïns es van alertar en sentir un fort impacte, donant lloc a escenes d'incertesa i preocupació fins a l'arribada dels serveis d'emergència. Poc després, la situació va quedar més clara: dos vehicles van protagonitzar un accident que va deixar danys considerables i diversos ferits.

Col·lisió i caos nocturn

Els fets van succeir la nit anterior al voltant de les 21:30, quan dos vehicles van xocar de manera aparatosa al carrer Sant Llàtzer, al centre de Figueres. Després de l'impacte, un dels cotxes va perdre completament el control, acabant la seva trajectòria dins d'un establiment comercial proper.

Mentre que l'altre vehicle implicat va acabar estavellant-se contra la façana de l'edifici contigu. L'escena, digna d'una pel·lícula d'acció, va cridar l'atenció de seguida i ràpidament es van difondre imatges a les xarxes mostrant la magnitud de l'accident.

| ACN

Bombers, policia local i serveis sanitaris es van desplaçar de seguida al lloc, activant un operatiu especial per atendre els ocupants dels vehicles accidentats.

Segons van confirmar fonts oficials dels Bombers de la Generalitat, els tres ocupants dels cotxes implicats van resultar ferits. I van ser assistits inicialment al lloc, abans de ser traslladats a centres hospitalaris propers per a una avaluació mèdica més exhaustiva.

Danys materials importants

La violència del xoc va quedar reflectida en els danys materials visibles des de l'exterior. El vehicle que va entrar al local comercial va causar desperfectes en portes, vidres i mobiliari interior, generant importants pèrdues econòmiques al propietari del negoci.

D'altra banda, la façana de l'edifici impactat pel segon vehicle va patir danys estructurals visibles. Que van obligar a realitzar una avaluació per part de tècnics municipals, que determinaran la magnitud real de l'impacte.

El carrer va romandre tancat diverses hores per facilitar el treball dels equips d'emergència i realitzar les tasques de neteja i avaluació de danys. Això va ocasionar algunes complicacions en la circulació habitual. Encara que afortunadament l'accident va ocórrer en un horari en què la densitat del trànsit no era alta, reduint les possibles molèsties addicionals.

Investigació oberta

Encara que encara no es coneixen amb certesa les causes del sinistre, fonts policials van indicar que s'ha obert una investigació. Per determinar amb exactitud què va provocar que ambdós conductors perdessin el control dels seus respectius vehicles de manera simultània i tan dramàtica.

Entre les hipòtesis inicials hi ha la possible velocitat inadequada, distraccions al volant o fins i tot alguna circumstància externa imprevista que va poder provocar aquesta perillosa situació.

Reflexió sobre la seguretat viària urbana

Aquest espectacular incident reobre el debat sobre la importància d'extremar precaucions al volant en entorns urbans. Especialment en horaris nocturns quan, encara que hi hagi menys trànsit, la visibilitat pot veure's reduïda i augmentar les probabilitats d'accidents greus.

| ACN

A més, el succés recorda la rellevància de mantenir un adequat estat de les infraestructures que puguin minimitzar danys en cas de sinistres d'aquest tipus.

Les autoritats locals han reiterat la necessitat de mantenir atenció constant al conduir en ciutat. I la importància de respectar estrictament les normes de trànsit, per evitar situacions tan perilloses com la viscuda la passada nit a Figueres.