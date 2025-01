Destrosses, vandalisme i un cotxe afectat per un incendi en una localitat catalana

La jornada del primer dia de 2025 va començar amb un incident que ha commocionat els veïns del Vendrell (Baix Penedès) i que reobre el debat sobre el vandalisme i la seguretat ciutadana. Lluny de les celebracions típiques d'aquestes dates, els Bombers de la Generalitat van haver d'actuar a primera hora del matí per sufocar un incendi que va afectar diversos contenidors situats al carrer Rasa d’en Solà i que també va danyar parcialment un vehicle estacionat en una zona propera.

El succés, que es va iniciar al voltant de les 07:17 h, va deixar imatges de contenidors totalment calcinats, fum i la part frontal d'un turisme amb evidents desperfectes.

Encara que no ha transcendit si existeixen indicis clars d'intencionalitat, el fet que s'hagi cremat més d'un contenidor amb escassos minuts de diferència fa que molts residents apuntin a un possible acte vandàlic. L'absència de fortes ratxes de vent o fenòmens elèctrics que poguessin ocasionar un foc accidental reforça aquesta teoria, si bé seran els pèrits especialitzats qui determinaran si es tracta d'una acció deliberada o si hi ha la possibilitat d'un altre origen.

| ACN, XCatalunya

Un matí amb gust amarg

En vigílies de tornar a la rutina després de les celebracions de cap d'any, els veïns del Vendrell es van trobar amb els carrers banyats en fum, restes calcinades de plàstics i una forta olor a cremat. Les dotacions de bombers van arribar al lloc amb rapidesa i van comprovar que diversos contenidors havien estat destruïts per les flames.

Un turisme aparcat a les proximitats presentava danys parcials. Malgrat l'aparatositat de les imatges i l'impacte visual, no s'han registrat ferits, la qual cosa suposa un alleujament dins de la gravetat de la situació.

Sospites i línies d'investigació

Encara que per ara no existeix un comunicat oficial sobre les causes de l'incendi, l'experiència demostra que els contenidors incendiats solen respondre a dues hipòtesis principals: fallades fortuïtes al seu interior (provocats, per exemple, per burilles mal apagades o productes inflamables dipositats a les escombraries) o actes vandàlics. En aquest segon cas, l'incendi es produeix de forma deliberada, sovint sense que hi hagi cap motiu personal contra la propietat, sinó amb l'únic objectiu de destruir mobiliari urbà.

| Govern

El cos de bombers va realitzar amb èxit les tasques d'extinció i van ventilar la zona per dispersar el fum. Així mateix, es van encarregar de la revisió minuciosa del vehicle i dels restes de contenidors, a fi d'impedir que quedessin brases o punts calents susceptibles de revifar les flames.

Acabada la intervenció, la Policia Local, juntament amb els Mossos d’Esquadra, va iniciar una investigació per determinar la naturalesa exacta del succés.