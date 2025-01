Dos morts en dos accidents la matinada del primer dia de 2025... i molts detinguts

La nit de Cap d'Any sol associar-se a l'alegria de les celebracions, als retrobaments amb éssers estimats i a l'inici de nous projectes personals. Tanmateix, no totes les històries de la matinada acaben amb rialles i brindis. Hi ha ocasions en què la realitat supera qualsevol expectativa festiva i s'imposa amb fets tràgics que deixen un sabor amarg en aquells que els presencien o se'n veuen afectats. Precisament això ha ocorregut al Vallès Occidental, on dos accidents de trànsit han acabat amb la vida de dues persones quan el 2025 tot just començava la seva primera matinada.

Mentre molts donaven la benvinguda al nou any, els serveis d'emergències i les forces de seguretat es veien obligats a intervenir en sengles sinistres que han tenyit de dol el que hauria d'haver estat un inici festiu. A més, les hores posteriors han evidenciat un augment de les intervencions policials, amb diverses desenes de detinguts en diferents municipis catalans.

Dos accidents fatals en poques hores

El primer dels incidents va tenir lloc a la C-58, a l'altura de Badia del Vallès i en sentit Barcelona, just a la mitjanit (00:00 hores). Segons ha pogut confirmar el Departament d'Interior, un home de 30 anys, veí de Cerdanyola del Vallès, va ser atropellat en una zona amb presència de dos turismes implicats.

| ACN

Les circumstàncies exactes que envolten aquest succés encara s'estan investigant, però tot indica que el vianant es trobava a la via en l'instant en què es va produir la col·lisió. Tot i que els equips d'emergències van acudir amb promptitud, no es va poder fer res per salvar la vida de la víctima.

Pocs hores més tard, concretament a les 5:09 h, un altre accident tornava a sacsejar la comarca, aquesta vegada a la BP-1503, en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès i en direcció a Terrassa. Un turisme va bolcar deixant al conductor, un home, com a víctima mortal, mentre que l'altra ocupant, una dona, va resultar ferida de menor gravetat i va ser traslladada ràpidament a l'hospital de la Mútua de Terrassa per rebre assistència. El sinistre va obligar a tallar el trànsit de forma temporal, amb la finalitat de facilitar l'actuació dels serveis d'emergències i de les forces de seguretat.

En total, es comptabilitzen dos morts i una persona ferida en aquests dos incidents registrats al llarg de la primera matinada de l'any. Les autoritats han fet una crida a la responsabilitat ciutadana, recordant que el consum excessiu d'alcohol o el cansament poden ser factors desencadenants de successos tan dramàtics com els ocorreguts.

| ACN

Un balanç preocupant: 75 detinguts

Com si els dos accidents fatals no fossin prou greus, la nit i la matinada de Cap d'Any també han estat marcades per un notable increment en l'activitat policial. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, s'han produït 75 detencions relacionades amb diversos fets, des d'aldarulls a la via pública fins a episodis de violència o infraccions de trànsit.

Aquest balanç, que recull el període comprès entre l'última nit de 2024 i les primeres hores de 2025, posa de manifest la cara menys festiva d'una jornada que molts anhelen per divertir-se amb amics o familiars.

Les autoritats assenyalen que, encara que en la majoria dels casos no es van registrar danys personals de gravetat, el nombre de detinguts reflecteix la necessitat de reforçar la prevenció i la vigilància en nits assenyalades, quan el consum d'alcohol i l'ambient festiu poden propiciar comportaments de risc.