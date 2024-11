Un cotxe crema en un centre comercial: 13 dotacions dels Bombers han d'actuar

Com és habitual els últims dies, aquest dimarts 19 de novembre ens hem tornat a aixecar amb la notícia d'un nou incendi. Són diversos els que s'han produït en territori català, cap d'ells, això sí, amb danys més importants que els materials. Per conèixer detalls sobre aquest nou foc ocorregut ens hem de traslladar a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat.

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han anunciat al compte de X (anterior Twitter) que van rebre l'alerta poc abans de la mitjanit, a les 23.54 hores. Un cotxe va començar a cremar massivament al pàrquing d'un conegut centre comercial d'aquesta localitat catalana. Fins a 13 dotacions dels Bombers es van haver de desplaçar fins al lloc dels fets.

Aquest incendi ha generat moltíssim fum que va afectar el pàrquing sencer i també el mateix centre comercial. Afortunadament, a aquelles hores ja no hi havia gairebé ningú a l'establiment i no cal lamentar ferits. Els Bombers van dur a terme la ventilació amb resultat efectiu, i per això l'incendi ja està extingit.

Motius de l'incendi?

Fins ara, els motius que han pogut portar el cotxe a cremar són encara desconeguts. Un vehicle pot cremar per múltiples raons, i encara que alguns casos són imprevisibles, molts incendis tenen causes que es poden prevenir. Els errors mecànics i elèctrics són els motius més comuns darrere d'aquests incidents. Un curtcircuit al sistema elèctric pot generar espurnes que, en contacte amb líquids inflamables com el combustible o l'oli, poden desencadenar un incendi.

El sobreescalfament del motor és una altra causa habitual. Quan el sistema de refrigeració falla, les temperatures poden elevar-se fins a nivells perillosos, provocant que els materials inflamables propers s'encenguin. A més, fuites de líquids com ara benzina, oli o líquid de frens representen un greu risc. Aquests fluids, en entrar en contacte amb una superfície calenta, com la fuita o el motor, poden generar flames.

Un altre factor que cal tenir en compte és el mal manteniment del vehicle. Filtres de combustible obstruïts, cables desgastats o sistemes de fuita en mal estat incrementen les probabilitats d'incendi. També, un impacte en un accident pot trencar components que alliberin combustibles inflamables o causar espurnes.

L'ús inadequat d'accessoris, com ara bateries externes o sistemes elèctrics addicionals, també pot sobrecarregar el sistema i provocar un curtcircuit. Finalment, fumar dins del cotxe o deixar objectes inflamables exposats al sol, com aerosols, pot desencadenar un incendi. Mantenir un bon manteniment del vehicle, revisar el sistema elèctric i actuar amb precaució són mesures clau per prevenir aquests perillosos accidents.