El vent compleix les seves amenaces: La mesura que pren l'Ajuntament de Barcelona

De la pluja al foc i del foc al vent en pocs dies. La tardor es torna boig a Catalunya i ens està enfrontant a diverses amenaces temporals que posen en risc la nostra integritat. Si fa una setmana era la DANA la que ens mantenia alerta amb les seves fortes precipitacions, ara ho és la borrasca Caetano amb les seves ratxes de vent fortíssimes.

La Generalitat de Catalunya, de fet, ja va anunciar ahir a la tarda que s'esperaven vents que superessin els 80 quilòmetres per hora i va activar el pla VENTCAT. Les tres comarques amb més amenaça són el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Garraf. També hi ha alertes a altres punts del territori litoral català en risc moderat.

La major intensitat de les torpes es produiran al llarg del matí. De fet, en alguns punts ja hi ha hagut alguns incidents relacionats amb els forts vents. La majoria, això sí, per caigudes d'arbres que no han implicat cap dany personal. En aquest sentit, els Bombers de Catalunya han informat que al llarg de la nit i fins a les 08.30 hores del matí han rebut 32 avisos per vent. On més trucades s'han produït ha estat a la zona de Tarragona.

Barcelona tanca parcs i jardins

Atenent, doncs, aquesta forta amenaça, l'Ajuntament de Barcelona no ha volgut escatimar en riscos i ha decidit tancar tots els parcs i jardins públics per a la jornada d'avui. Així es mantindran fins a nou avís. En aquesta mateixa línia, el consistori de la Ciutat Comtal també ha anunciat que està en fase d'alerta activat el pla d'actuació municipal per ventades.

També han volgut llançar algunes recomanacions als seus habitants, instant-los a evitar en la mesura del possible qualsevol situació de risc. Per exemple, han recomanat no pujar a llocs alts i exposats al vent, com terrats o bastides, i no anar a la platja ni als passeigs marítims. A la carretera, han aconsellat moderar la velocitat, agafar fort el volant en tot moment per prevenir cops de vent i anar amb compte amb els avançaments.

Així mateix, des de Meteocat han informat que en aquests moments les tres localitats que estan havent de bregar amb cops de vent més forts són el barri del Raval (Barcelonès), amb 78.5 km/h, Font-rubí (Alt Penedès), amb 82.8 km/h, i Sant Dimes (Bages), amb 92,5 km/h. Com dèiem, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Garraf estan en risc taronja de 3 sobre 6.