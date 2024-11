Caos a Barcelona, tallat un accés a la ciutat: Un home en perill

per Antoni Mateu-Arrom

Barcelona ha viscut una situació surrealista en matèria de trànsit. Un dels accessos més importants --tant per entrar com per sortir de la ciutat-- està col·lapsat. L'incident s'ha produït a la tarda d'avui, dimarts 19 de novembre.

El resultat ha provocat una cua de cotxes a l'entrada de la ciutat. El motiu? Una persona ha pujat a un pòrtic que subjecta un dels cartells que indiquen adreces. L'hora del succés, si es te en compte el moment de la publicació a xarxes, ha estat a les 19:47 hores de la tarda.

La Ronda litoral, col·lapsada

La Ronda litoral de Barcelona, en sentit al barri de Trinitat , està tallada. Els fets han passat a l'altura del barri del Poble Nou. A la sortida 23 de la via, en direcció a Barc de Roda, és on s'ha produït l'incident. El compte de X Anti-radar Catalunya, ja conegut per publicar incidents a les vies catalanes s'ha fet ressò d'aquest succés.

Però, ¿ què és el que ha passat? Pel que sembla --al vídeo que han compartit al seu compte-- un home ha pujat a un lloc molt perillós. L'enclau és el pòrtic que sosté el cartell que indica la sortida 23 cap a Bac de Roda.

S'observa com la persona és a dalt de tot de la infraestructura. Es tracta d'un enclavament l'accés del qual és complicat, ja que es tracta d'un lloc que no és fàcilment accessible. Es pot veure clarament com està adalt de tot del cartell.

Caos en el trànsit al barri del Poblenou

L'acte ha resultat en una parada del trànsit generalitzada. Al vídeo que està circulant per xarxes no només s'observa la persona a dalt del cartell.

També, una filera de tota mena de vehicles que es perd a l'horitzó. De fet, la circulació està completament parada, sense cap signe que aquesta avanci, donat l'escenari.

De moment, no se sap quina és la causa o la motivació que ha portat la persona a pujar a dalt del cartell. Aquest mitjà s'ha posat en contacte amb diferents cossos policials. Fins al moment de la publicació de la noticia, ha pogut trascendir que la Guardia Urbana s'ha fet càrrec de l'incident. Tot i això, de moment es desconeixen els detalls en profunditat de la gestió de l'incident.