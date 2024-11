Gori Masip publica preocupants imatges de Sitges i aconsella: 'Màxima...'

En els darrers dies, la DANA ha tornat a impactar a diverses zones de la Península Ibèrica, portant pluges intenses i fortes tempestes que han causat inundacions i danys considerables. Tot i que l'impacte ha estat més sever al País Valencià i al sud d'Espanya, Catalunya no ha quedat exempta dels efectes d'aquesta perillosa DANA. Zones del Garraf i altres comarques properes han experimentat precipitacions intenses en un curt període, i han provocat situacions perilloses en àrees urbanes i zones costaneres.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès diversos avisos les últimes hores, alertant de pluges torrencials que podrien superar els 40 mm en tan sols 30 minuts. Entre les zones més afectades hi ha el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, on les greus precipitacions han estat especialment intenses, ocasionant inundacions a localitats costaneres com Sitges. A les xarxes socials, alguns meteoròlegs han compartit imatges de la situació per advertir la població sobre els riscos i aconsellar precaució.

Els vídeos mostrats per Gori Masip

Gori Masip, meteoròleg i divulgador a Twitter, ha compartit una sèrie de vídeos que mostren l'estat actual de Sitges, específicament a la zona de Terramar i l'Avinguda Navarra. A les imatges, es pot veure com els carrers s'han transformat en autèntiques piscines, amb l'aigua aconseguint nivells alarmants i desbordant voreres. Masip comenta que al barri de Terramar "han desaparegut les voreres i l'aigua ha inundat diverses cases", evidenciant la magnitud del fenomen meteorològic.

En un altre vídeo, Masip adverteix sobre la situació a l'oest de Sitges, on l'aigua avança amb força, dificultant el trànsit i posant en risc conductors i vianants. Amb un to seriós, el meteoròleg recomana “màxima precaució” davant del xàfec i el baix nivell de visibilitat que dificulta el moviment als carrers. A més, assenyala que aquestes precipitacions han arribat al voltant dels 60 mm en molt poc temps, una quantitat suficient per generar inundacions ràpides en àrees urbanes.

L'avís del Meteocat

Per part seva, el Servei Meteorològic de Catalunya ha reforçat les alertes per a la zona, assenyalant que la intensitat de la pluja podria continuar durant les pròximes hores. La DANA ha deixat pluges intermitents, encara que torrencials, i el pronòstic indica que el risc persistirà fins a la tarda, especialment al Garraf, i possiblement a l'Alt i el Baix Penedès. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris i mantenir informats sobre l'estat del clima per prendre les mesures adequades.

La combinació de precipitacions intenses i el sistema de drenatge en àrees costaneres com Sitges ha fet que els sistemes de clavegueram es vegin desbordats, agreujant encara més la situació. Aquestes condicions adverses han fet que els vehicles i les propietats es vegin directament afectats per l'acumulació d'aigua als carrers.

Generar problemes de mobilitat i augmentar el risc d'accidents. Les autoritats locals també han advertit sobre el risc de desbordament en alguns punts crítics de la xarxa viària, i han demanat a la població que eviti circular per les zones més afectades.

| @meteo_garraf

En moments com aquest, la informació compartida per experts en meteorologia és clau perquè la població pugui prendre decisions informades. Gori Masip, a través de les seves publicacions en xarxes socials, ha fet una crida a la prudència i ha aconsellat a tothom que es mantinguin allunyats de les zones inundades. I que romanguin en llocs segurs fins que l'episodi de pluges torrencials cessi.

Aquest tipus de fenòmens meteorològics, encara que breus, solen ser perillosos a causa de la intensitat de les precipitacions en períodes curts. Sitges, igual que altres municipis a Catalunya, enfronta l'àrdua tasca de gestionar aquestes situacions i prevenir danys més grans. Les autoritats han activat els serveis d'emergència per atendre les incidències derivades d'aquesta DANA i assistir-hi els que s'han vist perjudicats pel desbordament d'aigua.