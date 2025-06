Desastre en una festa: Cotxe bolcat en un pàrquing, 3.000 euros i 2 dones misterioses

Hi ha nits que comencen amb la promesa de ser inoblidables, però acaben convertides en un autèntic desastre que deixa tots els testimonis amb més preguntes que respostes. Un episodi recent ha posat el focus sobre els perills de perdre el control en ambients festius i ha generat un seguit d'incògnites al voltant de la veritable història darrere d'un accident que ningú no va veure venir.

Un accident envoltat d'incògnites

El succés va tenir lloc la matinada de dilluns 9 de juny a Barcelona, en un escenari tan urbà com inesperat: la rampa d'accés d'un aparcament subterrani situat a la popular plaça Pau Vila. Eren poc més de les cinc del matí quan un turisme, que circulava pel conegut passeig Joan de Borbó, va envair el carril contrari a l'alçada del carrer Maquinista. Segons les investigacions inicials i la informació d'El Caso, el conductor va perdre el control del vehicle i es va precipitar per la rampa del pàrquing, quedant el cotxe completament bolcat i destrossat, en perpendicular a la baixada, deixant una imatge més pròpia d'una pel·lícula que de la realitat barcelonina.

Els primers a arribar van ser agents de la Policia Portuària de Barcelona, que es van trobar amb una escena caòtica: dins del turisme accidentat hi havia cinc persones. Tres joves francesos, dos d'ells de 18 anys i un menor de 17, compartien el vehicle amb dues dones espanyoles, una d'uns 20 anys i l'altra d'uns 40. Les autoritats van confirmar més tard que cap dels tres nois portava documentació identificativa, cosa que va complicar la seva identificació inicial.

| ACN

El misteri dels diners i les acompanyants

La història, però, va molt més enllà d'un simple accident de trànsit. Durant la inspecció, els agents es van adonar de la presència d'una suma important de diners en efectiu: uns 3.000 euros en bitllets petits. A això s'hi afegien altres detalls cridaners, com la presència de globus i ampolles d'òxid nitrós, conegut popularment com a “gas del riure”, que haurien estat consumits en diverses ocasions durant la nit.

La procedència dels bitllets va ser una de les primeres incògnites a sortir a la llum. Interrogats per la policia, els joves francesos van afirmar haver guanyat els diners en un casino, tot i que no van aportar proves que confirmessin aquesta versió. La relació entre els ocupants del cotxe també va resultar enigmàtica: els tres nois no tenien cap parentiu ni vinculació coneguda amb les dues dones, i les primeres investigacions apunten que aquestes haurien estat contractades com a acompanyants per a la nit, tot i que aquest extrem segueix sota investigació.

| El Caso

Conseqüències legals i sanitàries

L'impacte del vehicle va ser tan violent que dos dels ocupants van resultar ferits de diversa consideració i van necessitar ser atesos d'urgència pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que posteriorment els va traslladar a l'hospital més proper. L'actuació dels serveis d'emergència va ser ràpida i coordinada, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona, que van assegurar la zona i van facilitar l'extracció del turisme accidentat, posteriorment traslladat al Dipòsit de Vehicles de la Policia Portuària.

En paral·lel, la policia va sotmetre el conductor a les proves d'alcoholèmia i drogues, donant resultat positiu en consum d'alcohol. Per aquest motiu, va ser detingut acusat d'un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària, i va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.