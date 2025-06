Catalunya fora de control: Crema un cotxe de la Policia Local davant de la comissaria

per Iker Silvosa

La sensació d'inseguretat creix a passos de gegant quan ni tan sols els cossos policials se'n lliuren de ser víctimes d'atacs directes i perfectament planificats. Una matinada que prometia ser tranquil·la va acabar convertida en una escena de màxima tensió, amb flames que devoraven un vehicle policial mentre, a pocs metres, els agents intentaven esbrinar què estava passant. Sense que ningú ho pogués preveure, una acció ràpida i calculada va tornar a posar en evidència els creixents desafiaments de seguretat a la regió.

Un atac coordinat al costat de la mateixa comissaria

Els fets han tingut lloc a la localitat de Constantí, a la comarca del Tarragonès, durant la matinada d'aquest dijous. Eren aproximadament la una de la matinada quan diversos agents de la Policia Local, que es trobaven a l'interior de la comissaria, van sentir el xerric brusc de les rodes d'un vehicle. Sense temps a perdre, van sortir al carrer i es van trobar amb una imatge impactant: un Dacia Duster policial, aparcat a la cantonada del carrer de Falset, al costat de la mateixa comissaria, estava envoltat de flames.

Les primeres investigacions apunten que els responsables de l'atac van actuar de manera premeditada. Segons han confirmat des d'El Caso, el vidre del darrere del cotxe havia estat trencat per introduir-hi a l'interior un líquid accelerant, cosa que va permetre calar foc al vehicle en qüestió de segons. Els atacants, després de cometre l'acte vandàlic, van fugir a tota velocitat sense que ningú els pogués interceptar en aquell moment. La intervenció ràpida dels Bombers de la Generalitat va ser clau per evitar danys majors, ja que van aconseguir extingir l'incendi abans que afectés els habitatges adjacents o la infraestructura elèctrica de la zona.

| ACN

Errors en la vigilància i antecedents inquietants

Un dels elements més inquietants del succés és l'error en els sistemes de seguretat de la mateixa comissaria. La càmera de videovigilància en temps real, instal·lada per protegir la zona i dissuadir atacs, no estava operativa en el moment dels fets. Aquest contratemps ha complicat la tasca dels Mossos d'Esquadra, que han assumit la investigació per intentar identificar els autors i esclarir les motivacions d'aquest acte incendiari.

El cap de la policia local, únic amb accés a les gravacions, no va poder revisar les imatges en el moment de l'agressió. Està previst que, al llarg del dia, els agents analitzin qualsevol pista que pugui oferir la revisió dels vídeos emmagatzemats i de testimonis de possibles testimonis. De moment, no hi ha sospitosos identificats ni es descarta cap hipòtesi sobre els autors o les raons que els podrien haver portat a atacar d'aquesta manera tan directa un cotxe policial.

Aquest no és un fet aïllat. En les darreres setmanes, s'han registrat atacs similars en altres punts de Catalunya. A les Terres de l'Ebre i al Garraf, vehicles policials també van ser objecte d'actes vandàlics, i a Vic, un altre cotxe patrulla va ser incendiat davant d'una comissaria. En aquell cas, la investigació va determinar que els responsables intentaven destruir proves que guardava el vehicle.