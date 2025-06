Es crema un tractor al costat de la BV-5224: Els bombers intervenen ràpid

per Mireia Puig

De vegades, la rutina d'una tarda tranquil·la pot veure's interrompuda per un succés que, encara que pugui semblar anecdòtic, posa a prova la capacitat de reacció dels serveis d'emergència. El que va començar com una jornada qualsevol en un camp de conreu català va acabar convertint-se en una escena dominada per flames, fum negre i la ràpida actuació dels bombers

Incident en un camp segat a prop de la BV-5224

Dimecres 12 de juny de 2025, al voltant de les vuit del vespre, la central d'emergències va rebre una trucada que alertava d'un incendi inusual als voltants de la carretera BV-5224, una via secundària que discorre per entorns rurals i que, durant l'època estival, es converteix en un punt sensible pel risc de focs agrícoles.

L'incident es va produir en un camp segat, una circumstància que podria haver agreujat les conseqüències si no s'hagués actuat amb celeritat

| Govern

Segons informació confirmada pels Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, el sinistre va afectar un tractor que, per causes encara no aclarides, va començar a cremar de manera sobtada mentre treballava a la zona. Les flames es van apoderar ràpidament del vehicle agrícola, generant una densa columna de fum visible des de diversos punts propers

Ràpida intervenció dels Bombers a Sant Pere de Torelló

L'alerta va ser rebuda a les 20.04 hores, moment en què els serveis d'emergències van desplegar dues dotacions per controlar el foc i evitar-ne la propagació. Els fets van tenir lloc al terme municipal de Sant Pere de Torelló, una localitat de la comarca d'Osona que, els darrers anys, ha experimentat diversos episodis d'incendis agrícoles coincidint amb la campanya de collita

La ràpida actuació dels bombers va resultar clau. L'incendi va quedar confinat al tractor i no va arribar a afectar la massa forestal ni altres elements de l'entorn. Les imatges compartides pels equips d'emergència mostren el vehicle completament envoltat de flames, amb una fumera intensa que va posar en alerta els veïns i treballadors de la zona

Sense danys personals i un perill controlat

Un dels aspectes més destacats del succés va ser la sort del conductor del tractor, que va aconseguir sortir il·lès de l'incident. Tot i l'espectacularitat del foc i la destrucció total del vehicle agrícola, no s'han de lamentar danys personals, un desenllaç que posa de manifest la importància de mantenir la calma i seguir els protocols de seguretat en situacions de risc

Les causes de l'incendi encara no han estat confirmades, tot i que aquest tipus de successos sol estar relacionat amb el sobreescalfament de maquinària agrícola o amb restes de material inflamable acumulat durant la sega. El fet que el camp ja estigués segat podria haver facilitat el control del foc, ja que l'absència de vegetació verda redueix la possibilitat que les flames es propaguin de manera descontrolada

Un estiu amb risc d'incendis en zones rurals

El cas del tractor calcinat a Sant Pere de Torelló no és un fet aïllat a Catalunya, especialment en plena temporada de recollida agrícola

| ACN

Cada any, els bombers de la Generalitat reben desenes d'avisos per focs originats en camps, moltes vegades provocats per la combinació d'altes temperatures, maquinària en funcionament i vegetació seca

Aquest tipus d'intervencions posa en valor la necessitat d'extremar la precaució durant els mesos d'estiu, quan el risc d'incendis forestals i agrícoles augmenta de manera significativa. Les autoritats recorden la importància de revisar l'estat de la maquinària, evitar treballs agrícoles a les hores de més calor i actuar ràpidament davant qualsevol conat de foc