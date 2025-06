Desastre a la C-32, llargues retencions: Bolca un camió i perd part de la càrrega

La jornada de dilluns s'ha vist marcada per un contratemps inesperat que ha provocat una situació de màxima tensió per als conductors que circulaven per una de les principals vies ràpides del país. El que en un principi semblava ser un dia més a la carretera ha acabat convertint-se en una autèntica prova de paciència per a milers de viatgers, atrapats en una interminable cua de vehicles sota un cel ennuvolat i la incertesa de no saber quan podrien continuar la seva marxa

Un incident que paralitza una via clau

Poc abans de les dues de la tarda, les xarxes socials començaven a omplir-se de missatges d'alarma per part d'usuaris que, atrapats als seus cotxes, alertaven d'un greu accident a la C-32, una de les autopistes més transitades al litoral nord. Segons els primers informes difosos pel Servei Català de Trànsit i comptes de referència per als conductors com Anti-radar Catalunya, el succés hauria tingut lloc a l'altura de Mataró i hi estaria implicat un camió de grans dimensions que, després de perdre el control, va bolcar sobre la mitjana, creuant diversos carrils i quedant parcialment tombat sobre l'asfalt.

El vehicle sinistrat, que transportava càrrega pesada, va acabar escampant part del seu contingut —ferralla, segons fonts oficials— per la calçada, complicant encara més la situació. Les imatges captades des de diferents punts mostren clarament la magnitud de l'incident: el camió bolcat, els equips d'emergència desplegats i, sobretot, les retencions quilomètriques que s'han format de seguida en tots dos sentits de la circulació

| ACN

Retallades i retencions: l'impacte en el trànsit

La conseqüència més immediata de l'accident ha estat la paralització gairebé total de la C-32 a la zona afectada. Des de Trànsit s'ha informat ràpidament del retall d'un carril en cada sentit, mentre que els conductors compartien en temps real fotografies i vídeos que evidenciaven el col·lapse: vehicles aturats durant llargs minuts, conductors baixant la finestra per intentar esbrinar el motiu de l'espera i una important presència d'ambulàncies, grues i patrulles dels Mossos d'Esquadra gestionant l'emergència

Per la seva banda, el compte oficial de Trànsit ha intentat tranquil·litzar els afectats informant de l'evolució dels treballs i recordant la importància de mantenir la calma i facilitar la tasca dels serveis d'emergència, que en tot moment van prioritzar la seguretat i l'atenció als possibles ferits

Més enllà de l'ensurt inicial i de les molèsties ocasionades, aquest accident a la C-32 a l'altura de Mataró torna a posar sobre la taula la importància d'extremar la precaució a les vies ràpides, especialment quan es transporten càrregues voluminoses o perilloses. El succés ha demostrat un cop més com un sol incident pot col·lapsar la mobilitat d'una regió sencera i com la coordinació entre usuaris, autoritats i serveis d'emergència resulta fonamental per recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible