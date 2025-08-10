Desallotjat un tren de Rodalies en plena onada de calor: 130 afectats

Un viatge que prometia ser rutinari en una calorosa tarda de diumenge es va convertir en una odissea inesperada per a més d'un centenar de persones. El trajecte es va veure bruscament interromput, deixant els passatgers atrapats al mig de la via i a mercè de les altes temperatures, una situació que va posar a prova tant la seva paciència com la capacitat de resposta dels serveis d'emergència.
El que va començar com un simple retard va escalar ràpidament a una operació d'evacuació que va activar les alertes de protecció civil i va posar de manifest, un cop més, les vulnerabilitats del transport ferroviari en plena canícula estival.
L'incident s'ha convertit en un reflex de les dificultats que milers d'usuaris afronten diàriament, però magnificat per unes condicions climàtiques extremes que transformen una simple avaria en un problema de seguretat i benestar per als afectats.
Una avaria inesperada a la línia R15
Els fets van tenir lloc durant la tarda d'aquest diumenge, 10 d'agost, en un comboi que cobria un trajecte de la xarxa de Rodalies. Segons la informació oficial, el tren va patir una sèrie de "problemes tècnics" que el van obligar a aturar-se completament, sense possibilitat de reprendre la marxa. A l'interior hi viatjaven 130 passatgers, que van veure com l'aire condicionat deixava de funcionar i la calor començava a fer-se insuportable dins dels vagons.
El succés va tenir lloc a la província de Tarragona, en un tram de la línia R15, que connecta Barcelona amb Riba-roja d'Ebre. L'aturada forçosa del tren va portar a la necessitat d'evacuar tot el passatge i traslladar-lo a un lloc segur mentre es buscava una solució perquè poguessin continuar amb el seu viatge.
L'activació del pla FERROCAT en un dia sufocant
Davant la magnitud de la incidència i el risc que suposaven les altes temperatures per als passatgers, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya va activar el pla d'emergències en transport de viatgers per ferrocarril, conegut com a FERROCAT, en la seva fase de prealerta. La comunicació es va fer a les 15:55 hores a través dels seus canals oficials, confirmant la situació i el nombre d'afectats.
L'activació d'aquest protocol és fonamental per coordinar la resposta entre els diferents actors implicats: Adif, com a gestor de la infraestructura; Renfe, com a operador del servei; i els cossos d'emergències, com els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), si fos necessària la seva intervenció.
L'objectiu principal era garantir la seguretat dels 130 viatgers, procedint al seu desallotjament ordenat i el seu trasllat a l'estació més propera, la de Móra la Nova. Allà, se'ls va proporcionar un espai per esperar l'arribada d'un nou tren que els permetés, finalment, arribar al seu destí.
Un nou episodi que evidencia la fragilitat de la xarxa
Aquest incident no és un fet aïllat. Se suma a la llarga llista de queixes i problemes que els usuaris de Rodalies han denunciat des de fa anys. Avaries recurrents, retards sistemàtics i una sensació de manca d'inversió en el manteniment de la infraestructura són el pa de cada dia per a milers de catalans que depenen d'aquest servei per a la seva mobilitat.
Que una avaria tècnica en ple mes d'agost obligui a desallotjar més d'un centenar de persones sota un sol abrasiu no fa més que subratllar la fragilitat de la xarxa. Aquest tipus de successos posa sobre la taula el debat sobre la necessitat urgent de modernitzar les línies i el material rodant per oferir un servei públic fiable i de qualitat, capaç de resistir no només el pas del temps, sinó també les cada cop més freqüents condicions meteorològiques extremes.
Per als 130 afectats, la jornada quedarà com el record d'un viatge infernal; per a les administracions, hauria de servir com una nova crida d'atenció sobre una assignatura pendent que afecta directament la vida dels ciutadans.