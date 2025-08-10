Atropellament múltiple amb 8 ferits: Els Mossos investiguen

La tranquil·litat d'una plàcida nit de dissabte es va veure brutalment interrompuda pel pànic i el caos. Un vehicle va irrompre en un carrer concorregut, no pas per accident, sinó amb l'aparent intenció d'atropellar un grup de persones.
El que va seguir va ser una escena de confusió, ferits i la fugida desesperada d'un conductor que, lluny d'auxiliar les víctimes, va fugir a tota velocitat, deixant rere seu un rastre de destrucció i una comunitat commocionada. Les autoritats han desplegat un ampli dispositiu per caçar el responsable, que ja ha estat identificat per múltiples testimonis.
Els fets van tenir lloc aquest passat dissabte, cap a les 23:45 hores, al carrer de María Palau de Granollers, al cor del barri del Congost. Segons les primeres reconstruccions i els testimonis recollits al lloc, el conductor, una persona coneguda a la zona, va dirigir el seu cotxe de manera deliberada contra un grup de vianants.
L'impacte va ser d'una violència tal que vuit persones van resultar ferides de diversa consideració. Després de l'atropellament, el vehicle també va col·lidir contra un fanal, però ni tan sols això va aturar l'autor, que va maniobrar i va fugir del lloc.
Un dispositiu d'emergència sense precedents a la zona
La magnitud del succés va activar de seguida un complex operatiu d'emergències. Múltiples ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc per atendre els ferits. Dos d'ells, que presentaven les lesions més greus, van ser traslladats d'urgència a l'Hospital de Granollers.
Dos més, en estat menys greu, van ser derivats a l'Hospital de Mollet, mentre que els quatre restants, amb ferides lleus, van rebre atenció al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de Granollers.
Paral·lelament, la zona va ser ocupada per un fort contingent policial. Patrulles de la Policia Local de Granollers i de municipis veïns van col·laborar per acordonar l'àrea, mentre que els Mossos d'Esquadra van desplegar les seves unitats de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) per controlar la situació.
La congregació de desenes de veïns, entre indignats i atemorits, feia témer possibles aldarulls, tot i que la ràpida intervenció policial va aconseguir mantenir la calma. Al dispositiu s'hi van sumar també dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat d'investigació dels Mossos de Sabadell, encarregada de recollir les primeres proves a l'escena del crim.
El rastre del fugitiu i un cotxe calcinat
La fugida del sospitós no va ser a cegues. Els testimonis de l'atropellament no només van presenciar els fets, sinó que van poder identificar clarament el conductor, facilitant dades crucials als investigadors. Un cop més, les autoritats no informen de la nacionalitat de l'autor dels fets. Segons les primeres investigacions, el fugitiu va escapar en direcció al municipi veí de Canovelles (Vallès Oriental). Des d'aquell moment, la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra va activar un operatiu de recerca i captura que es manté actiu.
Una peça clau en aquest trencaclosques va aparèixer unes tres hores després del succés, ja de matinada. Un turisme va ser trobat completament calcinat a Canovelles. Tot i que cal esperar la confirmació oficial, tots els indicis apunten que es tracta del vehicle utilitzat en l'atropellament múltiple.
Aquesta tàctica, habitual en el món delictiu, busca destruir qualsevol rastre d'ADN, empremtes dactilars o proves incriminatòries que poguessin quedar al cotxe. Tanmateix, la identificació per part dels testimonis es presenta com la prova més sòlida contra el sospitós.
Un barri en suspens a l'espera de respostes
El barri del Congost es va despertar aquest diumenge encara sota l'impacte del que va passar. El fet que el presumpte autor sigui una persona "coneguda" a l'entorn ha afegit una capa de tensió i ha desfermat tota mena d'especulacions sobre el mòbil de l'atac. Les hipòtesis s'allunyen d'un acte indiscriminat i apunten més aviat a una possible revenja o una rancúnia personal que va escalar de la pitjor manera possible.
Mentre els ferits es recuperen de les seves lesions físiques, la comunitat intenta assimilar un acte de violència que ha trencat la seva sensació de seguretat. Els Mossos d'Esquadra continuen amb la investigació oberta i la recerca activa del sospitós.
Amb la seva identitat confirmada i un setge que s'estreny cada cop més, la seva detenció sembla ser només qüestió de temps. Serà aleshores quan es podran aclarir completament les motivacions que van portar a convertir un cotxe en una arma i una nit de dissabte en un autèntic malson.