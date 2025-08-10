Bombers actuen ràpid i aconsegueixen rescatar una dona ferida que feia senderisme

El silenci imponent dels cims, el reflex del cel en aigües gelades i la sensació d'estar al capdamunt del món. El senderisme d'alta muntanya ofereix recompenses visuals i espirituals inigualables, però també amaga una cara exigent i, de vegades, implacable.
La línia que separa una jornada memorable d'una emergència vital és prima, i una sola mala passa pot desencadenar una operació de rescat complexa on la perícia dels especialistes i la velocitat d'un helicòpter es converteixen en l'única esperança.
Això va ser exactament el que va passar durant el migdia d'aquest diumenge, 10 d'agost. Una jornada que prometia ser perfecta per a una aficionada al muntanyisme es va veure truncada abruptament per una caiguda. L'accident la va deixar ferida i incapacitada per moure's en un paratge d'extraordinària bellesa, però tan remot com hostil per a una evacuació convencional. La trucada d'auxili, rebuda a les 12:12 hores, va activar de seguida els cossos d'elit de rescat.
Desplegament d'elit al Pirineu de Lleida
L'escenari del succés va ser l'entorn de l'Estany de Saburó, una joia glacial situada al terme municipal de la Torre de Cabdella, a la comarca del Pallars Jussà (Lleida). Aquesta zona, en plena Vall Fosca, és una destinació cobejada per excursionistes experimentats pels seus paisatges espectaculars i les seves rutes desafiadores a més de 2.500 metres d'altitud. Tanmateix, la seva altitud i el seu terreny rocós i irregular la converteixen en una trampa en cas d'accident.
Davant la impossibilitat d'un accés ràpid per terra, els Bombers de la Generalitat van mobilitzar les seves unitats més especialitzades. Un helicòpter de rescat amb efectius del GRAE (Grup d'Actuacions Especials) es va dirigir cap al lloc.
Juntament amb ells, l'operació va comptar amb la presència crucial d'un metge del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), garantint així una atenció sanitària immediata i experta al mateix punt de l'incident. La imatge de l'helicòpter vermell i groc sobrevolant les crestes rocoses i aterrant en un espai reduït al costat del llac evidencia la dificultat de la maniobra.
Una operació mil·limètrica a més de 2.500 metres
Un cop a terra, els especialistes del GRAE i el personal sanitari del SEM van accedir a peu fins a la senderista ferida. La primera fase del rescat es va centrar a avaluar l'abast de les seves lesions, estabilitzar-la i proporcionar-li els primers auxilis per mitigar el dolor i evitar que els danys anessin a més.
La professionalitat i la calma en aquestes situacions són clau, no només per atendre la víctima, sinó per gestionar l'operació en un entorn on la meteorologia pot canviar en minuts.
Després d'immobilitzar la dona i preparar-la per al transport en una llitera, l'equip va procedir a l'evacuació aèria. Aquest tipus d'extraccions en paratges tan abruptes requereixen una coordinació mil·limètrica entre el pilot de l'aeronau i l'equip de terra. Amb l'excursionista ja assegurada, l'helicòpter la va traslladar a un centre hospitalari perquè pogués rebre un tractament definitiu per a les seves ferides.
Aquest rescat exitós a l'Estany de Saburó subratlla la fragilitat de l'ésser humà davant la majestuositat de l'alta muntanya. Serveix com un poderós recordatori que, fins i tot a les rutes més belles del Pirineu, és imprescindible una planificació exhaustiva, un equip adequat i un profund respecte per l'entorn.
L'aventura és l'ànima del muntanyisme, però la prudència n'és l'assegurança de vida, i l'existència de serveis com el GRAE i el SEM, la xarxa de seguretat que vetlla per tothom quan aquesta línia prima es creua.