Els Mossos detenen un home de 45 anys que ha assassinat el seu pare

Al matí del divendres 9 de maig de 2025, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 45 anys a la localitat d'Els Alamús, a la comarca del Segrià (Lleida), acusat de matar el seu pare al domicili familiar.

Troballa del cos i actuació dels serveis d'emergència

Al voltant de les 9:00 hores, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va rebre un avís sobre una persona en aturada cardiorespiratòria en un habitatge d'Els Alamús. En arribar al lloc, els sanitaris van trobar l'home inconscient i, malgrat les maniobres de reanimació, no van poder salvar-li la vida.

No obstant això, els professionals del SEM van observar indicis que suggerien que la mort no havia estat natural, ja que el cos presentava signes evidents de violència. Davant aquesta situació, es va alertar els Mossos d'Esquadra.

| ACN, Canva Creative Studio, XCatalunya

Detenció del fill i primeres hipòtesis

En inspeccionar el lloc, els agents van trobar el fill de la víctima, de 45 anys, a l'interior de l'habitatge. Després de constatar els signes de violència en el cos del difunt, van procedir a la seva detenció com a presumpte autor del crim.

Segons les primeres hipòtesis, el crim podria haver-se produït després d'una discussió familiar que va derivar en una agressió fatal. La principal línia d'investigació apunta cap a un possible problema de salut mental del fill, encara que aquesta circumstància haurà de ser confirmada en el transcurs de la investigació.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Investigació en curs i trasllat del cos

La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del succés. El cos del difunt ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia, que determinarà les causes exactes de la mort.

Repercussions en la comunitat

Aquest tràgic succés ha commocionat els veïns d'Els Alamús, una localitat de menys de 1.000 habitants. Es tracta d'un dels casos de parricidi més recents a Catalunya, elevant a 17 el nombre d'homicidis registrats a la comunitat durant l'any 2025.

Les autoritats continuen treballant per esclarir els fets i determinar les responsabilitats corresponents.

El parricidi ocorregut a Els Alamús deixa una profunda empremta en la comunitat i planteja diverses reflexions sobre els desafiaments socials i sanitaris actuals. Que un fill acabi presumptament amb la vida del seu propi pare en el si de la llar familiar evidencia la possible existència d'un conflicte prolongat.

Aquest succés reobre el debat sobre l'atenció a la salut mental en adults i sobre com detectar i actuar davant signes de tensió familiar o conductes inestables abans que derivin en tragèdies. També posa de manifest la importància de la intervenció precoç de serveis socials i sanitaris.

D'altra banda, subratlla el paper crucial dels equips d'emergència, que no només van actuar amb rapidesa, sinó que van detectar anomalies suficients per activar una resposta policial immediata. Mentre la investigació segueix el seu curs, el cas serveix com a advertència que la violència intrafamiliar no coneix edat ni classe social.