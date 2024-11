Dia complicat: Ara caos a la A-2 per un accident entre un camió i un cotxe

El matí ha començat amb restriccions a l'AP-7, especialment en sentit sud, a causa de la persistent DANA que afecta Catalunya. A Altafulla, una important carretera de la xarxa viària catalana, s'ha tancat completament el trànsit al sentit sud.

Aquest tancament ha estat degut a l'acumulació d'aigua i les complicacions generades per les pluges intenses. El punt de desviament, situat a la sortida 32, ha provocat una retenció de fins a 8 quilòmetres des de Roda de Berà, dificultant seriosament la mobilitat a la zona. La DANA està complicant la situació viària a diverses vies catalanes, generant incidències en diferents punts.

L'acumulació d'aigua a la carretera AP-7 ha fet que els desviaments siguin necessaris per garantir la seguretat dels conductors. La situació és especialment complicada a causa de la magnitud de la cua, que s'estén per diversos quilòmetres. Això genera frustració en els conductors que es veuen atrapats en el trànsit durant diverses hores.

Més problemes per aquest accident a la A-2

Mentrestant, la situació encara s'ha complicat més a l'A-2 a l'altura d'Esparreguera, on un fort accident ha generat molt caos en tots dos sentits de la via catalana. Un camió i un turisme han xocat i han provocat el tancament total de la carretera en tots dos sentits.

Els serveis d'emergència s'han desplaçat al lloc de l'accident per gestionar la situació i assegurar que no hi hagi més riscos per als conductors atrapats als mateixos cotxes. Així, doncs, amb el pas de les hores i l'actuació de les autoritats, aquesta carretera anirà recuperant la normalitat a poc a poc.

Aquest accident ha obligat a establir desviaments senyalitzats per reduir l'impacte al trànsit, encara que les retencions no han trigat a acumular-se. En direcció a Barcelona, després d'unes quantes hores de tancament, les autoritats han aconseguit reobrir un carril. Tot i això, l'actuació no ha estat suficient per evitar que es formin llargues cues de vehicles que s'estenen per uns tres quilòmetres.

| ACN

Les pluges i les condicions meteorològiques adverses dificulten encara més les tasques dels equips d'emergència. La DANA ha intensificat el trànsit i els vehicles que circulen per aquesta via es veuen obligats a reduir la velocitat. A més, la visibilitat és baixa, cosa que representa un perill afegit per als conductors.

La combinació de l'accident a l'A-2 i les restriccions a l'AP-7 han creat un matí caòtic a les carreteres catalanes. Els conductors han de prendre precaucions addicionals i seguir les indicacions de les autoritats per evitar incidents addicionals.

Així, doncs, en un dia marcat per la pluja i les precipitacions, hem d'anar amb més cura que mai conduint per les diferents carreteres i vies a Catalunya.