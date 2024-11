Problemes a l'AP-7 per un xoc frontal

L'AP-7 ha viscut un matí complicat aquest 13 de novembre a causa d'un accident frontal que ha causat importants retencions i una gran congestió vehicular a la via. Tot i que l'atenció dels conductors a Catalunya estava centrada en les pluges intenses que amenacen de complicar encara més la circulació, un accident a Santa Perpètua de Mogoda ha empitjorat el trànsit en aquesta artèria.

El Servei Català de Trànsit va informar a les 8.41 del matí sobre aquest accident a l'AP-7, en direcció a Girona, que va obligar al tancament d'un dels carrils. Des del moment de l'impacte, les autoritats han treballat per restablir la normalitat, però el tancament parcial va generar una congestió inicial que aviat es va expandir. Aquest primer avís instava els conductors a prendre precaucions davant la reducció de carrils disponible.

Poc després, en un segon tuit publicat a les 9.30 del matí, Trànsit va actualitzar la situació, assenyalant que les retencions ja arribaven als 8,5 quilòmetres. Aquest augment a les cues reflectia la magnitud de l'incident, ja que afectava un ampli nombre de vehicles en direcció nord i alentia de manera considerable el flux a l'autopista. L'advertiment no només va ser per als conductors a l'AP-7, sinó també per a aquells que circulaven per altres vies d'accés, on el trànsit es podria veure indirectament afectat.

Situació normalitzada

A mesura que avançava el matí, la situació va mostrar signes de millora, encara que de manera gradual. En un tercer tuit, publicat a les 10.45 del matí, Trànsit va assenyalar que el trànsit començava a fluir més fàcilment, reduint-se les retencions a 3,5 quilòmetres. No obstant això, un dels vehicles accidentats seguia al voral, cosa que obligava a mantenir una circulació lenta i curosa. Aquesta situació perllongava el temps d'espera i la lentitud al tram afectat, tot i que era un senyal que la situació estava en vies de normalitzar-se.

Finalment, en una última actualització a les 11.05, Trànsit va anunciar que la circulació s'havia normalitzat a l'AP-7, recuperant el flux habitual. Tot i que l'accident havia estat solucionat, l'impacte en el trànsit va deixar seqüeles durant tot el matí i va afectar milers de conductors que transitaven per aquest important eix vial de Catalunya.

Aquest tipus d'incidents ressalta la vulnerabilitat de l'AP-7, una de les vies més transitades de Catalunya, davant de qualsevol accident o esdeveniment meteorològic advers. La combinació d'un accident de trànsit i les intenses pluges previstes per avui, amb risc elevat en algunes comarques, suposa una crida a la precaució per a tots els conductors.